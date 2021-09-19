https://ria.ru/20210919/vybory-1750801418.html

Явка на выборах в Пермском крае превысила 32 процента к 15:00

Явка на выборах в Пермском крае превысила 32 процента к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Пермском крае превысила 32 процента к 15:00

Около 636 тысяч избирателей проголосовали в Пермском крае к 15.00 (13.00 мск) третьего дня выборов, явка составила 32,03%, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:23

2021-09-19T15:23

2021-09-19T15:23

выборы в государственную думу

политика

пермский край

пермь

госдума рф

александровское

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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Около 636 тысяч избирателей проголосовали в Пермском крае к 15.00 (13.00 мск) третьего дня выборов, явка составила 32,03%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме."Средняя явка избирателей по Пермскому краю, по состоянию на 15.00, составляет 32,03% или 635 946 человек. В Перми... в выборах приняли участие 26,22% избирателей (203 084 человек)", - рассказали в избиркоме.Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, Уинском муниципальном округе - 52,79%, 51,80%, 46,24% соответственно. Самая низкая активность пока наблюдается в Краснокамском городском округе (29,88%), Александровском муниципальном округе (29,37%) и в Перми (26,22%).Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае, кроме депутатов Госдумы, выбирают краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе все три дня с 08.00 до 20.00 работают 1790 избирательных участков.По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.В единый день голосования в сентябре 2016 года, когда проходили выборы в Госдуму, краевое заксобрание и пермскую гордуму, явка на аналогичное отчётное время составляла порядка 23%, итоговая явка — 35,03%.Средняя явка избирателей Пермского края на голосовании по выборам губернатора в сентябре 2017 года, по состоянию на 15.00 (13.00 мск), составляла 26,95%. Итоговая явка по краю оказалась 42,5%.

https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750750269.html

https://ria.ru/20210919/predsedatel-1750749930.html

пермский край

пермь

александровское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, пермь, госдума рф, александровское