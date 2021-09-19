Явка на выборах в Пермском крае превысила 32 процента к 15:00
Явка на выборах в Госдуму в Пермском крае превысила 32 процента к 15:00
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Около 636 тысяч избирателей проголосовали в Пермском крае к 15.00 (13.00 мск) третьего дня выборов, явка составила 32,03%, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.
"Средняя явка избирателей по Пермскому краю, по состоянию на 15.00, составляет 32,03% или 635 946 человек. В Перми... в выборах приняли участие 26,22% избирателей (203 084 человек)", - рассказали в избиркоме.
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, Уинском муниципальном округе - 52,79%, 51,80%, 46,24% соответственно. Самая низкая активность пока наблюдается в Краснокамском городском округе (29,88%), Александровском муниципальном округе (29,37%) и в Перми (26,22%).
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае, кроме депутатов Госдумы, выбирают краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе все три дня с 08.00 до 20.00 работают 1790 избирательных участков.
По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.
В единый день голосования в сентябре 2016 года, когда проходили выборы в Госдуму, краевое заксобрание и пермскую гордуму, явка на аналогичное отчётное время составляла порядка 23%, итоговая явка — 35,03%.
Средняя явка избирателей Пермского края на голосовании по выборам губернатора в сентябре 2017 года, по состоянию на 15.00 (13.00 мск), составляла 26,95%. Итоговая явка по краю оказалась 42,5%.