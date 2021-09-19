12:06 19.09.2021 (обновлено: 12:07 19.09.2021)
Мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений на выборах
Член СПЧ Точенов: мониторинговая группа не выявила серьезных нарушений на выборах
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. За прошедшие два дня мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений в проведении выборов, сообщил РИА Новости член Совета Александр Точенов.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
"Общая картина в стране не меняется. Каких-то всплесков нарушений не обнаружено. Но мы не расслабляемся и продолжаем работать. Так, сегодня мы успели оценить ситуацию, которая произошла в одном из избирательных участков. Там председатель комиссии полночи оставался на избирательном участке, что вызвало подозрение у наблюдателей. Мы все отсмотрели, но ничего подозрительного она не сделала, просто наводила порядок, ушла, а затем вернулась на рабочее место в семь утра. Нарушения не было, но скажу честно, осадочек остался", – пояснил Точенов.
Член СПЧ подчеркнул, что интерес к видеонаблюдению есть, но всерьез следить за работой УИК хотят далеко не все.
"Есть парадокс: после того, как стало известно, что система видеонаблюдения не общедоступная, это вызвало негатив от "диванных наблюдателей". Приведу конкретный пример. В Самаре была возможность записаться на наблюдение: открытая форма, предоставь свои данные и приходи. Пришли полтора десятка человек. В Тольятти в офисе, где проводит прием уполномоченный по правам человека, тоже была такая возможность, но за первые два дня пришел лишь один человек. Где остальные? Шуметь – шумим. Так приходите и реализуйте возможность быть наблюдателем", – рассказал Точенов.