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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750769340.html
Мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений на выборах
Мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений на выборах
За прошедшие два дня мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений в проведении выборов, сообщил РИА Новости член Совета Александр Точенов. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:06
2021-09-19T12:07
выборы в государственную думу
политика
севастополь
тольятти
москва
госдума рф
александр точенов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. За прошедшие два дня мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений в проведении выборов, сообщил РИА Новости член Совета Александр Точенов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе."Общая картина в стране не меняется. Каких-то всплесков нарушений не обнаружено. Но мы не расслабляемся и продолжаем работать. Так, сегодня мы успели оценить ситуацию, которая произошла в одном из избирательных участков. Там председатель комиссии полночи оставался на избирательном участке, что вызвало подозрение у наблюдателей. Мы все отсмотрели, но ничего подозрительного она не сделала, просто наводила порядок, ушла, а затем вернулась на рабочее место в семь утра. Нарушения не было, но скажу честно, осадочек остался", – пояснил Точенов.Член СПЧ подчеркнул, что интерес к видеонаблюдению есть, но всерьез следить за работой УИК хотят далеко не все."Есть парадокс: после того, как стало известно, что система видеонаблюдения не общедоступная, это вызвало негатив от "диванных наблюдателей". Приведу конкретный пример. В Самаре была возможность записаться на наблюдение: открытая форма, предоставь свои данные и приходи. Пришли полтора десятка человек. В Тольятти в офисе, где проводит прием уполномоченный по правам человека, тоже была такая возможность, но за первые два дня пришел лишь один человек. Где остальные? Шуметь – шумим. Так приходите и реализуйте возможность быть наблюдателем", – рассказал Точенов.
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политика, севастополь, тольятти, москва, госдума рф, александр точенов
12:06 19.09.2021 (обновлено: 12:07 19.09.2021)
 
Мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений на выборах

Член СПЧ Точенов: мониторинговая группа не выявила серьезных нарушений на выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Операторы видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. За прошедшие два дня мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений в проведении выборов, сообщил РИА Новости член Совета Александр Точенов.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
09:48Выборы в Государственную думу
Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму
"Общая картина в стране не меняется. Каких-то всплесков нарушений не обнаружено. Но мы не расслабляемся и продолжаем работать. Так, сегодня мы успели оценить ситуацию, которая произошла в одном из избирательных участков. Там председатель комиссии полночи оставался на избирательном участке, что вызвало подозрение у наблюдателей. Мы все отсмотрели, но ничего подозрительного она не сделала, просто наводила порядок, ушла, а затем вернулась на рабочее место в семь утра. Нарушения не было, но скажу честно, осадочек остался", – пояснил Точенов.
Член СПЧ подчеркнул, что интерес к видеонаблюдению есть, но всерьез следить за работой УИК хотят далеко не все.
"Есть парадокс: после того, как стало известно, что система видеонаблюдения не общедоступная, это вызвало негатив от "диванных наблюдателей". Приведу конкретный пример. В Самаре была возможность записаться на наблюдение: открытая форма, предоставь свои данные и приходи. Пришли полтора десятка человек. В Тольятти в офисе, где проводит прием уполномоченный по правам человека, тоже была такая возможность, но за первые два дня пришел лишь один человек. Где остальные? Шуметь – шумим. Так приходите и реализуйте возможность быть наблюдателем", – рассказал Точенов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольТольяттиМоскваГосдума РФАлександр Точенов
 
 
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