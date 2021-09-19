https://ria.ru/20210919/vybory-1750769340.html

Мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений на выборах

Мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений на выборах

За прошедшие два дня мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений в проведении выборов, сообщил РИА Новости член Совета Александр Точенов. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:06

2021-09-19T12:06

2021-09-19T12:07

выборы в государственную думу

политика

севастополь

тольятти

москва

госдума рф

александр точенов

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. За прошедшие два дня мониторинговая группа СПЧ не выявила серьезных нарушений в проведении выборов, сообщил РИА Новости член Совета Александр Точенов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе."Общая картина в стране не меняется. Каких-то всплесков нарушений не обнаружено. Но мы не расслабляемся и продолжаем работать. Так, сегодня мы успели оценить ситуацию, которая произошла в одном из избирательных участков. Там председатель комиссии полночи оставался на избирательном участке, что вызвало подозрение у наблюдателей. Мы все отсмотрели, но ничего подозрительного она не сделала, просто наводила порядок, ушла, а затем вернулась на рабочее место в семь утра. Нарушения не было, но скажу честно, осадочек остался", – пояснил Точенов.Член СПЧ подчеркнул, что интерес к видеонаблюдению есть, но всерьез следить за работой УИК хотят далеко не все."Есть парадокс: после того, как стало известно, что система видеонаблюдения не общедоступная, это вызвало негатив от "диванных наблюдателей". Приведу конкретный пример. В Самаре была возможность записаться на наблюдение: открытая форма, предоставь свои данные и приходи. Пришли полтора десятка человек. В Тольятти в офисе, где проводит прием уполномоченный по правам человека, тоже была такая возможность, но за первые два дня пришел лишь один человек. Где остальные? Шуметь – шумим. Так приходите и реализуйте возможность быть наблюдателем", – рассказал Точенов.

https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750750269.html

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политика, севастополь, тольятти, москва, госдума рф, александр точенов