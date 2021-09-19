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Явка на выборах в Коми составила 24,16%
Явка на выборах в Коми составила 24,16% - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Коми составила 24,16%
Явка на выборах в Коми на 10.00 в завершающий день голосования составила 24,16%, сообщает республиканский избирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:45
2021-09-19T11:45
2021-09-19T11:45
выборы в государственную думу
политика
республика коми
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Коми на 10.00 в завершающий день голосования составила 24,16%, сообщает республиканский избирком."В Республике Коми на 10 часов 19 сентября проголосовало 155 547 избирателей. Явка составила 24,16%", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в России проходит с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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политика, республика коми, россия
Явка на выборах в Коми составила 24,16%
Явка на выборах в Коми к 10:00 составила 24,16 процента