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Явка на выборах в Коми составила 24,16%

Явка на выборах в Коми составила 24,16% - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Коми составила 24,16%

Явка на выборах в Коми на 10.00 в завершающий день голосования составила 24,16%, сообщает республиканский избирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:45

2021-09-19T11:45

2021-09-19T11:45

выборы в государственную думу

политика

республика коми

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Коми на 10.00 в завершающий день голосования составила 24,16%, сообщает республиканский избирком."В Республике Коми на 10 часов 19 сентября проголосовало 155 547 избирателей. Явка составила 24,16%", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в России проходит с 17 по 19 сентября.

республика коми

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика коми, россия