https://ria.ru/20210919/vybory-1750766120.html

Мурманский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму вместе с женой

Мурманский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму вместе с женой - РИА Новости, 19.09.2021

Мурманский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму вместе с женой

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в воскресенье утром принял участие в выборах депутатов Госдумы и регионального заксобрания, придя на участок вместе с РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:43

2021-09-19T11:43

2021-09-19T11:43

выборы в государственную думу

политика

мурманская область

москва

госдума рф

андрей чибис

россия

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МУРМАНСК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в воскресенье утром принял участие в выборах депутатов Госдумы и регионального заксобрания, придя на участок вместе с супругой Евгенией, передает корреспондент РИА Новости."Я голосую за развитие нашего региона, за будущее нашей страны, за активное движение вперед", - сказал Чибис журналистам. Его жена добавила, что голосует "за будущее своих детей".Глава региона отметил, что голосование идет активно, без проблем и существенных нарушений.К вечеру второго дня голосования явка в Мурманской области, по данным регионального избиркома, составила 23,9%. По системе ДЭГ к утру воскресенья проголосовали более 87% от зарегистрировавшихся на онлайн -голосование избирателей.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Мурманской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а в Мурманске проходят ещё и довыборы в городской совет.

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политика, мурманская область, москва, госдума рф, андрей чибис, россия