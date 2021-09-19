https://ria.ru/20210919/vybory-1750765505.html
Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области составила 27,18 процента
Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области составила 27,18 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области составила 27,18 процента
Явка на выборах в Государственную думу России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 27,18 процента, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:42
2021-09-19T11:42
2021-09-19T11:42
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
госдума рф
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах в Государственную думу России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 27,18 процента, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."По данным на 10.00, на выборах в Госдуму в Астраханской области проголосовали 197552 избирателя или 27,18 процента (от числа избирателей - ред.)", - сказал он.В 2016 году, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка в Астраханской области к этому времени составляла 5,41 процента.Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Кроме того, жители Астраханской области участвуют в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.В области организованы 572 постоянных и 16 временных избирательных участков. На выборах работают более 3 тысяч наблюдателей. Проголосовать в эти дни смогут 727 354 жителя региона.
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политика, астраханская область, госдума рф, россия
Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области составила 27,18 процента
Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области к 10:00 составила 27,18 процента