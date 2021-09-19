https://ria.ru/20210919/vybory-1750765505.html

Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области составила 27,18 процента

Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области составила 27,18 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Госдуму в Астраханской области составила 27,18 процента

Явка на выборах в Государственную думу России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 27,18 процента, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:42

2021-09-19T11:42

2021-09-19T11:42

выборы в государственную думу

политика

астраханская область

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750659761_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_243e2ed9b363f63de12285a33e1c29a8.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Явка на выборах в Государственную думу России в Астраханской области к 10.00 (9.00 мск) третьего дня голосования составила 27,18 процента, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома."По данным на 10.00, на выборах в Госдуму в Астраханской области проголосовали 197552 избирателя или 27,18 процента (от числа избирателей - ред.)", - сказал он.В 2016 году, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка в Астраханской области к этому времени составляла 5,41 процента.Голосование на выборах в Госдуму в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Кроме того, жители Астраханской области участвуют в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.В области организованы 572 постоянных и 16 временных избирательных участков. На выборах работают более 3 тысяч наблюдателей. Проголосовать в эти дни смогут 727 354 жителя региона.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750765055.html

астраханская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, астраханская область, госдума рф, россия