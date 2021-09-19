https://ria.ru/20210919/vybory-1750765055.html
Явка на выборах в Татарстане составила 60,5 процента
Явка на выборах в Татарстане составила 60,5 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Татарстане составила 60,5 процента
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 10.00 воскресенья составила 60,5%, сообщил центризбирком республики. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:38
2021-09-19T11:38
2021-09-19T11:38
выборы в государственную думу
политика
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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 10.00 воскресенья составила 60,5%, сообщил центризбирком республики.По итогам двух предыдущих дней явка избирателей в Татарстане составляла 57,5%."По данным системы ГАС "Выборы" на 10.00, в единый день голосования в Татарстане проголосовали 60,5% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.В Татарстане, по данным на 1 июля 2021 года, активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона человек. В республике работают 2810 избирательных участков.В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, голосование в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
https://ria.ru/20210915/tatarstan-1750186544.html
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политика, республика татарстан (татарстан), госдума рф, россия
Явка на выборах в Татарстане составила 60,5 процента
Явка на выборах в Татарстане к 10:00 составила 60,5 процента