https://ria.ru/20210919/vybory-1750765055.html

Явка на выборах в Татарстане составила 60,5 процента

Явка на выборах в Татарстане составила 60,5 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Татарстане составила 60,5 процента

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 10.00 воскресенья составила 60,5%, сообщил центризбирком республики. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:38

2021-09-19T11:38

2021-09-19T11:38

выборы в государственную думу

политика

республика татарстан (татарстан)

госдума рф

россия

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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 10.00 воскресенья составила 60,5%, сообщил центризбирком республики.По итогам двух предыдущих дней явка избирателей в Татарстане составляла 57,5%."По данным системы ГАС "Выборы" на 10.00, в единый день голосования в Татарстане проголосовали 60,5% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.В Татарстане, по данным на 1 июля 2021 года, активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона человек. В республике работают 2810 избирательных участков.В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, голосование в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

https://ria.ru/20210915/tatarstan-1750186544.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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политика, республика татарстан (татарстан), госдума рф, россия