https://ria.ru/20210919/vybory-1750764528.html
В КБР явка составила почти 70 процентов
В КБР явка составила почти 70 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
В КБР явка составила почти 70 процентов
Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 10.00 в третий день голосования составила почти 70%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:36
2021-09-19T11:36
2021-09-19T11:36
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 10.00 в третий день голосования составила почти 70%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме."По состоянию на 10.00 мск воскресенья проголосовали 373 016 человек, или 69,18% избирателей", - сказал представитель избиркома.Пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка на выборах в КБР к 10.00 составила 12,4%.В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование проходит с 17 по 19 сентября на 355 избирательных участках.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750763846.html
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политика, госдума рф, кабардино-балкарская республика (кбр)
В КБР явка составила почти 70 процентов
Явка на выборах в КБР к 10:00 в третий день голосования составила почти 70 процентов