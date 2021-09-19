https://ria.ru/20210919/vybory-1750764528.html

В КБР явка составила почти 70 процентов

В КБР явка составила почти 70 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

В КБР явка составила почти 70 процентов

Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 10.00 в третий день голосования составила почти 70%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:36

2021-09-19T11:36

2021-09-19T11:36

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 10.00 в третий день голосования составила почти 70%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме."По состоянию на 10.00 мск воскресенья проголосовали 373 016 человек, или 69,18% избирателей", - сказал представитель избиркома.Пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка на выборах в КБР к 10.00 составила 12,4%.В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование проходит с 17 по 19 сентября на 355 избирательных участках.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750763846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, кабардино-балкарская республика (кбр)