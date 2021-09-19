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Лидер "Зеленой Альтернативы" проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Лидер "Зеленой Альтернативы" проголосовал на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 19.09.2021

Лидер "Зеленой Альтернативы" проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Лидер партии "Зеленая Альтернатива" Руслан Хвостов принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу, сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:53

2021-09-19T10:53

2021-09-19T10:53

выборы в государственную думу

политика

севастополь

ростовская область

москва

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер партии "Зеленая Альтернатива" Руслан Хвостов принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу, сообщает пресс-служба партии.Хвостов, как уточнили в пресс-службе, проголосовал на участке 1841 Москвы, расположенном по адресу: 1-й Нагатинский проезд, дом 16.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

севастополь

ростовская область

москва

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2021

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политика, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф