Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750743290.html
Наблюдатели ПА ОДКБ рассказали об открытии участков на выборах в Госдуму
Наблюдатели ПА ОДКБ рассказали об открытии участков на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Наблюдатели ПА ОДКБ рассказали об открытии участков на выборах в Госдуму
Избирательные участки в заключительный день голосования на выборах в Госдуму открылись вовремя, все процедуры соблюдаются, сохранность бюллетеней в урне с... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:26
2021-09-19T08:27
выборы в государственную думу
в мире
сербия
москва
одкб
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750712587_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_325e06556da666745ff2606ed9683dee.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Избирательные участки в заключительный день голосования на выборах в Госдуму открылись вовремя, все процедуры соблюдаются, сохранность бюллетеней в урне с предыдущего дня обеспечена, сообщил глава миссии международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.Наблюдатели ПА ОДКБ в заключительный день выборов работали на открытии участковых избирательных комиссий в Москве. "Участок открылся ровно в 8 утра. Мы видим, что все процедуры соблюдаются, урны опечатаны, сохранность бюллетеней в урне с предыдущего дня обеспечена", - сказал Кожахметов РИА Новости.В настоящее время наблюдатели ПА ОДКБ следят за голосованием в участковых избирательных комиссиях в Москве и области, сообщается в Telegram-канале ПА ОДКБ.Они представляют парламенты всех государств-членов ОДКБ, а также наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ – Народной скупщины Сербии.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210919/ukraina-1750741977.html
сербия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750712587_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_5bd00092a767d5510502607635506002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сербия, москва, одкб, госдума рф
08:26 19.09.2021 (обновлено: 08:27 19.09.2021)
 
Наблюдатели ПА ОДКБ рассказали об открытии участков на выборах в Госдуму

Наблюдатели ПА ОДКБ: избирательные участки на выборах в Госдуму открылись вовремя

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Операторы видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Избирательные участки в заключительный день голосования на выборах в Госдуму открылись вовремя, все процедуры соблюдаются, сохранность бюллетеней в урне с предыдущего дня обеспечена, сообщил глава миссии международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.
Наблюдатели ПА ОДКБ в заключительный день выборов работали на открытии участковых избирательных комиссий в Москве. "Участок открылся ровно в 8 утра. Мы видим, что все процедуры соблюдаются, урны опечатаны, сохранность бюллетеней в урне с предыдущего дня обеспечена", - сказал Кожахметов РИА Новости.
Обстановка возле избирательного участка в российском посольстве в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
08:05Выборы в Государственную думу
Участки на выборах в Госдуму открылись на Украине, сообщило посольство
В настоящее время наблюдатели ПА ОДКБ следят за голосованием в участковых избирательных комиссиях в Москве и области, сообщается в Telegram-канале ПА ОДКБ.
Они представляют парламенты всех государств-членов ОДКБ, а также наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ – Народной скупщины Сербии.
Опрос
Каким способом вы проголосовали на выборах в Госдуму?
Проголосовали:
Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуВ миреСербияМоскваОДКБГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
13:57Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
13:57На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
Лента новостейМолния