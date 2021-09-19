08:26 19.09.2021 (обновлено: 08:27 19.09.2021)
Наблюдатели ПА ОДКБ рассказали об открытии участков на выборах в Госдуму
Наблюдатели ПА ОДКБ: избирательные участки на выборах в Госдуму открылись вовремя
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Избирательные участки в заключительный день голосования на выборах в Госдуму открылись вовремя, все процедуры соблюдаются, сохранность бюллетеней в урне с предыдущего дня обеспечена, сообщил глава миссии международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.
Наблюдатели ПА ОДКБ в заключительный день выборов работали на открытии участковых избирательных комиссий в Москве. "Участок открылся ровно в 8 утра. Мы видим, что все процедуры соблюдаются, урны опечатаны, сохранность бюллетеней в урне с предыдущего дня обеспечена", - сказал Кожахметов РИА Новости.
В настоящее время наблюдатели ПА ОДКБ следят за голосованием в участковых избирательных комиссиях в Москве и области, сообщается в Telegram-канале ПА ОДКБ.
Они представляют парламенты всех государств-членов ОДКБ, а также наблюдателя в Парламентской ассамблее ОДКБ – Народной скупщины Сербии.
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.