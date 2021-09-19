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В Красноярском крае проголосовали почти 500 тысяч избирателей
В Красноярском крае проголосовали почти 500 тысяч избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Красноярском крае проголосовали почти 500 тысяч избирателей
Явка избирателей на третий день голосования в Госдуму в Красноярском крае составила почти 24%, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:20
2021-09-19T08:20
2021-09-19T08:20
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на третий день голосования в Госдуму в Красноярском крае составила почти 24%, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин."Всего по краю проголосовали 490 859 избирателей, что составляет 23,78%... Фактов двойного голосования не выявлено, фактов вброса за первые два дня не зафиксировано", - сказал Подушкин.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвертого созыва. Также в регионе проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.
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политика, красноярский край, госдума рф
В Красноярском крае проголосовали почти 500 тысяч избирателей
Явка на выборах в Госдуму в Красноярском крае составила 23,78 процента