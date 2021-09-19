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В Красноярском крае проголосовали почти 500 тысяч избирателей

В Красноярском крае проголосовали почти 500 тысяч избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Красноярском крае проголосовали почти 500 тысяч избирателей

Явка избирателей на третий день голосования в Госдуму в Красноярском крае составила почти 24%, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:20

2021-09-19T08:20

2021-09-19T08:20

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на третий день голосования в Госдуму в Красноярском крае составила почти 24%, сообщил журналистам председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин."Всего по краю проголосовали 490 859 избирателей, что составляет 23,78%... Фактов двойного голосования не выявлено, фактов вброса за первые два дня не зафиксировано", - сказал Подушкин.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов законодательного собрания края четвертого созыва. Также в регионе проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, красноярский край, госдума рф