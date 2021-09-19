https://ria.ru/20210919/vybory-1750741156.html

В Кузбассе за два дня проголосовали более половины избирателей

В Кузбассе за два дня проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Кузбассе за два дня проголосовали более половины избирателей

За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Госдуму в Кузбассе проголосовали 57 процентов избирателей, сообщается на сайте администрации правительства... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T07:35

2021-09-19T07:35

2021-09-19T07:37

выборы в государственную думу

политика

кемеровская область

госдума рф

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КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Госдуму в Кузбассе проголосовали 57 процентов избирателей, сообщается на сайте администрации правительства Кемеровской области.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/yavka-1750740054.html

кемеровская область

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2021

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политика, кемеровская область, госдума рф