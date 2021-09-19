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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750741156.html
В Кузбассе за два дня проголосовали более половины избирателей
В Кузбассе за два дня проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Кузбассе за два дня проголосовали более половины избирателей
За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Госдуму в Кузбассе проголосовали 57 процентов избирателей, сообщается на сайте администрации правительства... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:35
2021-09-19T07:37
выборы в государственную думу
политика
кемеровская область
госдума рф
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КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Госдуму в Кузбассе проголосовали 57 процентов избирателей, сообщается на сайте администрации правительства Кемеровской области.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, кемеровская область, госдума рф
07:35 19.09.2021 (обновлено: 07:37 19.09.2021)
 
В Кузбассе за два дня проголосовали более половины избирателей

В Кемеровской области за два дня выборов проголосовали более 57 процентов избирателей

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. За два голосования, 17 и 18 сентября, на выборах в Госдуму в Кузбассе проголосовали 57 процентов избирателей, сообщается на сайте администрации правительства Кемеровской области.

"По итогам 17 и 18 сентября в Кузбассе проголосовало 1 миллион 107 тысяч 095 человек — 57,21% избирателей. Лидерами по явке стали Промышленновский, Юргинский и Тяжинский муниципальные округа", – говорится в сообщении.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Баннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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