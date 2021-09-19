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"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021" - РИА Новости, 19.09.2021
"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
Читатели болгарского портала dir.bg оценили белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T02:15
2021-09-19T02:15
2021-09-19T02:15
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болгария
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нато
россия
"запад-2021" (военные учения)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Читатели болгарского портала dir.bg оценили белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье."Только сильная палка может удержать англосаксонских шакалов от России. И в данном случае - из Беларуси", - написал пользователь под ником Наблюдател."Сильная армия – сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз – однажды от империализма турок, однажды от империализма немцев, теперь от американцев", - выразил пожелание Иванчо."Мы, болгары, на стороне нашей освободительницы России и против НАТО", - поддержал его пользователь Както винаги."Сильная Россия – гарантия существования Болгарии. Если станет жарко, американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане", - написал Възхитен.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии. В них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.
https://ria.ru/20210918/trebovanie-1750632968.html
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в мире, болгария, белоруссия, нато, россия, "запад-2021" (военные учения)
"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"
Читатели болгарского портала dir.bg выразили восхищение учениями "Запад-2021"