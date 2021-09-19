https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html

"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"

"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021" - РИА Новости, 19.09.2021

"Да освободит нас Россия": болгар восхитили учения "Запад-2021"

Читатели болгарского портала dir.bg оценили белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T02:15

2021-09-19T02:15

2021-09-19T02:15

в мире

болгария

белоруссия

нато

россия

"запад-2021" (военные учения)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749907386_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_83be182a381e1549d60881f3475c22f3.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Читатели болгарского портала dir.bg оценили белорусско-российские стратегические учения "Запад-2021". Свое мнение они высказали в комментариях к соответствующей статье."Только сильная палка может удержать англосаксонских шакалов от России. И в данном случае - из Беларуси", - написал пользователь под ником Наблюдател."Сильная армия – сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз – однажды от империализма турок, однажды от империализма немцев, теперь от американцев", - выразил пожелание Иванчо."Мы, болгары, на стороне нашей освободительницы России и против НАТО", - поддержал его пользователь Както винаги."Сильная Россия – гарантия существования Болгарии. Если станет жарко, американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане", - написал Възхитен.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии. В них приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

https://ria.ru/20210918/trebovanie-1750632968.html

болгария

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, болгария, белоруссия, нато, россия, "запад-2021" (военные учения)