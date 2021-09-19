https://ria.ru/20210919/vaktsina-1750800261.html

Посол России во Франции рассказал о ситуации с признанием "Спутника V"

Посол России во Франции рассказал о ситуации с признанием "Спутника V" - РИА Новости, 19.09.2021

Посол России во Франции рассказал о ситуации с признанием "Спутника V"

Посольство РФ в Париже пытается донести до правительства Франции необходимость ускорить работу по признанию российской вакцины от коронавируса "Спутник V",... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:15

2021-09-19T15:15

2021-09-19T15:15

в мире

париж

госдума рф

здоровье - общество

алексей мешков

российский фонд прямых инвестиций

россия

коронавирус covid-19

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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Париже пытается донести до правительства Франции необходимость ускорить работу по признанию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил глава дипмиссии Алексей Мешков."Мы пытаемся донести до французских властей необходимость ускорения работы на данном направлении (признания вакцины - ред.). Потому что совершенно очевидно, что это эффективная вакцина, которой, кстати, привились все сотрудники посольства и других загранучреждений. Мы на себе почувствовали, что это действительно одна из самых лучших, если не лучшая вакцина в мире", - сказал посол журналистам в воскресенье после голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Париже.По его словам, фармакологические структуры России и Франции ведут постоянный диалог - будь то с французами, будь то с европейским лекарственным агентством (EMA) по этому вопросу. "Пока результатов нет, что сказалось на потоке наших туристов", - отметил посол."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/sputnik-1750466725.html

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в мире, париж, госдума рф, здоровье - общество, алексей мешков, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"