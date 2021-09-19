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Третьяк лидирует на выборах в Ульяновской области

Третьяк лидирует на выборах в Ульяновской области - РИА Новости, 19.09.2021

Третьяк лидирует на выборах в Ульяновской области

Действующий глава комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк лидирует на выборах депутатов Госдумы в Радищевском избирательном... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:15

2021-09-19T22:15

2021-09-19T22:15

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

госдума рф

владислав третьяк

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующий глава комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк лидирует на выборах депутатов Госдумы в Радищевском избирательном округе Ульяновской области с 38,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,77% протоколов."Протоколов УИК 1,77%. Третьяк В.А. - 38,06%", - говорится в сообщении на информационном табло ЦИК.

ульяновская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, госдума рф, владислав третьяк