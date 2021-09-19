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Третьяк лидирует на выборах в Ульяновской области
Третьяк лидирует на выборах в Ульяновской области - РИА Новости, 19.09.2021
Третьяк лидирует на выборах в Ульяновской области
Действующий глава комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк лидирует на выборах депутатов Госдумы в Радищевском избирательном... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:15
2021-09-19T22:15
2021-09-19T22:15
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
госдума рф
владислав третьяк
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующий глава комитета Госдумы по охране здоровья, знаменитый хоккеист Владислав Третьяк лидирует на выборах депутатов Госдумы в Радищевском избирательном округе Ульяновской области с 38,06% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,77% протоколов."Протоколов УИК 1,77%. Третьяк В.А. - 38,06%", - говорится в сообщении на информационном табло ЦИК.
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РИА Новости
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политика, ульяновская область, госдума рф, владислав третьяк
Третьяк лидирует на выборах в Ульяновской области
Третьяк лидирует на выборах в Ульяновской области с 38,06 процента голосов