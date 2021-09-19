https://ria.ru/20210919/titov-1750773415.html
Лидер Партии роста проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо
Лидер Партии роста проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 19.09.2021
Лидер Партии роста проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо
Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:35
2021-09-19T12:35
2021-09-19T12:35
выборы в государственную думу
политика
краснодарский край
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борис титов
абрау-дюрсо
партия роста
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба партии.Титов, как уточнили в пресс-службе, проголосовал на участке №59-01, расположенном в Абрау-Дюрсо на улице Островского, в школа №30.В Абрау-Дюрсо расположен знаменитый завод игристых вин, семья Титова - основной владелец группы "Абрау-Дюрсо".По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, краснодарский край, москва, госдума рф, борис титов, абрау-дюрсо, партия роста, россия
Лидер Партии роста проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо
Лидер Партии роста Титов проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо