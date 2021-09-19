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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/titov-1750773415.html
Лидер Партии роста проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо
Лидер Партии роста проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 19.09.2021
Лидер Партии роста проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо
Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:35
2021-09-19T12:35
выборы в государственную думу
политика
краснодарский край
москва
госдума рф
борис титов
абрау-дюрсо
партия роста
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба партии.Титов, как уточнили в пресс-службе, проголосовал на участке №59-01, расположенном в Абрау-Дюрсо на улице Островского, в школа №30.В Абрау-Дюрсо расположен знаменитый завод игристых вин, семья Титова - основной владелец группы "Абрау-Дюрсо".По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, краснодарский край, москва, госдума рф, борис титов, абрау-дюрсо, партия роста, россия
12:35 19.09.2021
 
Лидер Партии роста проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо

Лидер Партии роста Титов проголосовал на выборах в Госдуму в Абрау-Дюрсо

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкИзбиратель голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии
Избиратель голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба партии.
Титов, как уточнили в пресс-службе, проголосовал на участке №59-01, расположенном в Абрау-Дюрсо на улице Островского, в школа №30.
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
12:33Выборы в Государственную думу
Губернатор Калужской области проголосовал на выборах в Госдуму
В Абрау-Дюрсо расположен знаменитый завод игристых вин, семья Титова - основной владелец группы "Абрау-Дюрсо".
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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Выборы в Государственную думуПолитикаКраснодарский крайМоскваГосдума РФБорис ТитовАбрау-ДюрсоПартия РостаРоссия
 
 
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