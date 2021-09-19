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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/stavropole-1750799380.html
Главу УИК на Ставрополье, закрывшую камеру тряпками, уволили
Главу УИК на Ставрополье, закрывшую камеру тряпками, уволили - РИА Новости, 19.09.2021
Главу УИК на Ставрополье, закрывшую камеру тряпками, уволили
В Ставропольском крае освободили от должности председателя участковой избирательной комиссии (УИК) 1085, где камеру наблюдения закрывали тряпками, сообщил глава РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:12
2021-09-19T16:12
выборы в государственную думу
политика
ставропольский край
цик рф
пятигорск
элла памфилова
николай булаев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае освободили от должности председателя участковой избирательной комиссии (УИК) 1085, где камеру наблюдения закрывали тряпками, сообщил глава регионального избиркома Сергей Тарасов.Ранее уволить главу УИК потребовала председатель ЦИК Элла Памфилова."Был грубо нарушен порядок проведения голосования, и он влечет за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей. &lt;...&gt; Сейчас работаем по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах за 17 и 18 сентября", — сказал Тарасов по видеосвязи с ЦИК.Зампред ЦИК Николай Булаев назвал реакцию территориального избиркома оперативной.Согласно показанной в Центризбиркоме видеозаписи, ночью на УИК 1085 в Пятигорске в помещении с сейфами, где лежат бюллетени, находились люди, а направленную на них камеру закрыли тряпкой. Памфилова назвала это верхом цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности.Помимо инцидента на УИК 1085, уже уволили председателей участковых комиссий в Республике Адыгее, Брянской и Кемеровской областях, где были вбросы.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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Закрытая тряпкой камера наблюдения на избирательном участке в Пятигорске
Главу УИК на Ставрополье, где камеру закрывали тряпками, уволили. Это потребовала сделать Элла Памфилова.
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политика, ставропольский край, цик рф, пятигорск, элла памфилова, николай булаев
15:12 19.09.2021 (обновлено: 16:12 19.09.2021)
 
Главу УИК на Ставрополье, закрывшую камеру тряпками, уволили

Главу УИК на Ставрополье, где камеру закрывали тряпками, освободили от должности

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Ставропольском крае освободили от должности председателя участковой избирательной комиссии (УИК) 1085, где камеру наблюдения закрывали тряпками, сообщил глава регионального избиркома Сергей Тарасов.
Ранее уволить главу УИК потребовала председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Был грубо нарушен порядок проведения голосования, и он влечет за собой невозможность установления результатов волеизъявления избирателей. <...> Сейчас работаем по вопросу признания недействительными бюллетеней, которые хранятся в сейф-пакетах за 17 и 18 сентября", — сказал Тарасов по видеосвязи с ЦИК.
Зампред ЦИК Николай Булаев назвал реакцию территориального избиркома оперативной.
Согласно показанной в Центризбиркоме видеозаписи, ночью на УИК 1085 в Пятигорске в помещении с сейфами, где лежат бюллетени, находились люди, а направленную на них камеру закрыли тряпкой. Памфилова назвала это верхом цинизма, наглости и полной уверенности в безнаказанности.
Помимо инцидента на УИК 1085, уже уволили председателей участковых комиссий в Республике Адыгее, Брянской и Кемеровской областях, где были вбросы.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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