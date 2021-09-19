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Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за небывалую активность на выборах в Госдуму, около 50% избирателей пришли и проголосовали. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:57

2021-09-19T22:57

2021-09-19T23:25

выборы в государственную думу

москва

сергей собянин

политика

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за небывалую активность на выборах в Госдуму, около 50% избирателей пришли и проголосовали."Спасибо тем, кто проголосовал за "Единую Россию", спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию. В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это", - сказал Собянин, выступая в штабе "Единой России".

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу