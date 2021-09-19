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Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах
Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за небывалую активность на выборах в Госдуму, около 50% избирателей пришли и проголосовали. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:57
2021-09-19T22:57
2021-09-19T23:25
выборы в государственную думу
москва
сергей собянин
политика
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за небывалую активность на выборах в Госдуму, около 50% избирателей пришли и проголосовали."Спасибо тем, кто проголосовал за "Единую Россию", спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию. В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это", - сказал Собянин, выступая в штабе "Единой России".
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, сергей собянин, политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
22:57 19.09.2021 (обновлено: 23:25 19.09.2021)
Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах
Собянин поблагодарил москвичей за небывалую активность на выборах в Госдуму