https://ria.ru/20210919/shtamm-1750790398.html
В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса из-за штамма "мю"
В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса из-за штамма "мю" - РИА Новости, 19.09.2021
В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса из-за штамма "мю"
Маловероятно, что штамм коронавируса "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости в мире, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:20
2021-09-19T14:20
2021-09-19T15:23
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
камиль хафизов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Маловероятно, что штамм коронавируса "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости в мире, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов."По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем "индийский" штамм дельта", — сказал Хафизов.Он также отметил, что в России случаев заболевания, связанного с этой мутацией коронавируса, пока не выявили.Ученый уточнил, что штамм "мю" уже проявился в 50 странах и входит в перечень разновидностей SARS-CoV2, за которыми наблюдают в ВОЗ. Однако даже в Южной Америке, где еще недавно этот вариант был сравнительно широко распространен, особенно в Колумбии, имеется заметная тенденция к снижению его доли. Схожая картина наблюдается и в других частях планеты, пояснил Хафизов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210919/koronavirus-1750785809.html
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Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-09-19T14:20
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, камиль хафизов
14:20 19.09.2021 (обновлено: 15:23 19.09.2021)
В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса из-за штамма "мю"
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: риск новой волны коронавируса из-за штамма "мю" низок