https://ria.ru/20210919/shtamm-1750790398.html

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса из-за штамма "мю"

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса из-за штамма "мю" - РИА Новости, 19.09.2021

В Роспотребнадзоре оценили риск новой волны коронавируса из-за штамма "мю"

Маловероятно, что штамм коронавируса "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости в мире, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:20

2021-09-19T14:20

2021-09-19T15:23

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

камиль хафизов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597709459_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25cc1937c04ed248ededa4619cc76c86.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Маловероятно, что штамм коронавируса "мю" может стать причиной новых волн заболеваемости в мире, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов."По различным данным, он значительно медленнее распространяется, чем "индийский" штамм дельта", — сказал Хафизов.Он также отметил, что в России случаев заболевания, связанного с этой мутацией коронавируса, пока не выявили.Ученый уточнил, что штамм "мю" уже проявился в 50 странах и входит в перечень разновидностей SARS-CoV2, за которыми наблюдают в ВОЗ. Однако даже в Южной Америке, где еще недавно этот вариант был сравнительно широко распространен, особенно в Колумбии, имеется заметная тенденция к снижению его доли. Схожая картина наблюдается и в других частях планеты, пояснил Хафизов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/koronavirus-1750785809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-09-19T14:20 true PT1M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, камиль хафизов