https://ria.ru/20210919/shtab-1750843537.html

Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве

Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве - РИА Новости, 19.09.2021

Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве

На голосовании в Москве не зафиксировано серьезных нарушений, сообщается на официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:45

2021-09-19T20:45

2021-09-19T21:51

выборы в государственную думу

политика

москва

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На голосовании в Москве не зафиксировано серьезных нарушений, сообщается на официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году."За все дни серьезных нарушений в ходе электронного голосования и голосования на участках не зафиксировано", — говорится в сообщении.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами.

https://ria.ru/20210919/prozrachnost-1750839875.html

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политика, москва, выборы в государственную думу, россия