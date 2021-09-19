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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/shtab-1750843537.html
Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве
Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве - РИА Новости, 19.09.2021
Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве
На голосовании в Москве не зафиксировано серьезных нарушений, сообщается на официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:45
2021-09-19T21:51
выборы в государственную думу
политика
москва
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На голосовании в Москве не зафиксировано серьезных нарушений, сообщается на официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году."За все дни серьезных нарушений в ходе электронного голосования и голосования на участках не зафиксировано", — говорится в сообщении.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами.
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политика, москва, выборы в государственную думу, россия
20:45 19.09.2021 (обновлено: 21:51 19.09.2021)
 
Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве

Общественный штаб не зарегистрировал серьезных нарушений на голосовании в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве
Работа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На голосовании в Москве не зафиксировано серьезных нарушений, сообщается на официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году.
"За все дни серьезных нарушений в ходе электронного голосования и голосования на участках не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами.
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