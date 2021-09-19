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Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве
Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве - РИА Новости, 19.09.2021
Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве
На голосовании в Москве не зафиксировано серьезных нарушений, сообщается на официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:45
2021-09-19T20:45
2021-09-19T21:51
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. На голосовании в Москве не зафиксировано серьезных нарушений, сообщается на официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году."За все дни серьезных нарушений в ходе электронного голосования и голосования на участках не зафиксировано", — говорится в сообщении.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами.
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политика, москва, выборы в государственную думу, россия
20:45 19.09.2021 (обновлено: 21:51 19.09.2021)
Общественный штаб не зарегистрировал крупных нарушений на выборах в Москве
Общественный штаб не зарегистрировал серьезных нарушений на голосовании в Москве