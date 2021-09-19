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Явка избирателей в Саратовской области превысила 37 процентов

Явка избирателей в Саратовской области превысила 37 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка избирателей в Саратовской области превысила 37 процентов

Явка на выборах депутатов Госдумы ФС РФ в Саратовской области на 10.00 (9.00 мск) воскресенья составила 37,03%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:05

2021-09-19T13:05

2021-09-19T13:05

выборы в государственную думу

политика

саратов

саратовская область

госдума рф

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САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Явка на выборах депутатов Госдумы ФС РФ в Саратовской области на 10.00 (9.00 мск) воскресенья составила 37,03%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В частности, в Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирают депутатов городской думы."По состоянию на 10.00 (9.00 мск) явка — 37,03%", - сказала собеседница агентства.Как уточняется на странице облизбиркома в Instagram, за первые дни голосования, по данным на 20.00 (19.00 мск) субботы, явка составляла 35,36%."Серьезных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано", - говорится в сообщении.Предыдущие выборы в Госдуму состоялись в сентябре 2016 года, тогда голосование проходило один день, к 10.00 (9.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 7,76% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 64,46%.

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политика, саратов, саратовская область, госдума рф