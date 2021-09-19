https://ria.ru/20210919/rozy-1750964703.html

Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом

Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом - РИА Новости, 20.09.2021

Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом

Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом, работы проходили с середины июня до конца августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-19T10:44

2021-09-19T10:44

2021-09-20T13:45

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом, работы проходили с середины июня до конца августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Также розы украсили территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского."В этом месяце специалисты проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость", - говорится в сообщении.А перед наступлением холодов специалисты выполнят обрезку: удалят поврежденные ветви и слабые побеги. Цветники очистят от случайного мусора, проведут рыхление, прополку и при необходимости окучивание.Кустовые розы на зиму укроют специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте.

https://ria.ru/20210425/moskva-1729823243.html

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общество, москва, городское хозяйство москвы