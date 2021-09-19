https://ria.ru/20210919/rozy-1750964703.html
Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом
Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом - РИА Новости, 20.09.2021
Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом
Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом, работы проходили с середины июня до конца августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-19T10:44
2021-09-19T10:44
2021-09-20T13:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750956258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_25e6de047da413d7db3167583020eafe.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом, работы проходили с середины июня до конца августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Также розы украсили территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского."В этом месяце специалисты проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость", - говорится в сообщении.А перед наступлением холодов специалисты выполнят обрезку: удалят поврежденные ветви и слабые побеги. Цветники очистят от случайного мусора, проведут рыхление, прополку и при необходимости окучивание.Кустовые розы на зиму укроют специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте.
https://ria.ru/20210425/moskva-1729823243.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750956258_103:0:1240:853_1920x0_80_0_0_31eccfbaf51ab8a06be781c727c36fc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы