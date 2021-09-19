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Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом
Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом - РИА Новости, 20.09.2021
Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом
Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом, работы проходили с середины июня до конца августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-19T10:44
2021-09-20T13:45
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом, работы проходили с середины июня до конца августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Также розы украсили территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского."В этом месяце специалисты проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость", - говорится в сообщении.А перед наступлением холодов специалисты выполнят обрезку: удалят поврежденные ветви и слабые побеги. Цветники очистят от случайного мусора, проведут рыхление, прополку и при необходимости окучивание.Кустовые розы на зиму укроют специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
10:44 19.09.2021 (обновлено: 13:45 20.09.2021)
 

Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПосадка роз в Москве
Посадка роз в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 12 тысяч кустов роз высадили в Москве минувшим летом, работы проходили с середины июня до конца августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 12 тысяч кустов роз высадили в столице минувшим летом. Работы проходили с середины июня до конца августа. Около 20 сортов кустовых и почвопокровных роз разнообразных оттенков украсили: Парк Победы на Поклонной горе, Аллею Космонавтов, Зубовскую площадь, сквер на Кутузовском проспекте",- говорится в сообщении.
Также розы украсили территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
"В этом месяце специалисты проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость", - говорится в сообщении.
А перед наступлением холодов специалисты выполнят обрезку: удалят поврежденные ветви и слабые побеги. Цветники очистят от случайного мусора, проведут рыхление, прополку и при необходимости окучивание.
Кустовые розы на зиму укроют специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте.
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