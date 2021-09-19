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ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму
ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия объявляет предварительные результаты выборов в Государственную думу. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:15
2021-09-19T21:15
2021-09-19T21:15
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
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Центральная избирательная комиссия объявляет предварительные результаты выборов в Государственную думу.Голосование проходило с 17 по 19 сентября. Членов парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Одновременно проходят выборы глав девяти регионов и представителей 39 местных парламентов.
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LIVE: ЦИК объявляет предварительные результаты парламентских выборов
LIVE: ЦИК объявляет предварительные результаты парламентских выборов
2021-09-19T21:15
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РИА Новости
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политика, видео, госдума рф