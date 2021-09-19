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ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму

ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

ЦИК объявляет предварительные результаты выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия объявляет предварительные результаты выборов в Государственную думу. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:15

2021-09-19T21:15

2021-09-19T21:15

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

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Центральная избирательная комиссия объявляет предварительные результаты выборов в Государственную думу.Голосование проходило с 17 по 19 сентября. Членов парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Одновременно проходят выборы глав девяти регионов и представителей 39 местных парламентов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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