Ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы завершен

"Специалисты обновили инженерные коммуникации, уплотнили грунт и выполнили гидроизоляцию цоколя, привели в порядок фасад, заменили несущие конструкции и покрытие кровли, восстановили дымоходную трубу, выполнили внутреннюю отделку помещений. Три столетия назад, чтобы торговать в Москве, нужно было уплатить таможенную пошлину и проехать через заставу - границу города. В середине XVIII века такой границей стал Камер-Коллежский вал с 18 кордегардиями. Заставы ликвидировали только в 1852 году", - отмечается в сообщении.