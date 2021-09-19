15:41 19.09.2021 (обновлено: 13:42 20.09.2021)
Ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы завершен
"Завершили ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. Уникальное здание долгие годы находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед комплексным благоустройством парка Декабрьского восстания строение осмотрели и решили восстановить его исторический облик.
"Специалисты обновили инженерные коммуникации, уплотнили грунт и выполнили гидроизоляцию цоколя, привели в порядок фасад, заменили несущие конструкции и покрытие кровли, восстановили дымоходную трубу, выполнили внутреннюю отделку помещений. Три столетия назад, чтобы торговать в Москве, нужно было уплатить таможенную пошлину и проехать через заставу - границу города. В середине XVIII века такой границей стал Камер-Коллежский вал с 18 кордегардиями. Заставы ликвидировали только в 1852 году", - отмечается в сообщении.
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