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Ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы завершен
Ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы завершен - РИА Новости, 20.09.2021
Ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы завершен
Ремонт исторического здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы завершен в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-19T15:41
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ремонт исторического здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы завершен в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что перед комплексным благоустройством парка Декабрьского восстания строение осмотрели и решили восстановить его исторический облик.
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москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
15:41 19.09.2021 (обновлено: 13:42 20.09.2021)
 

Ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы завершен

© Фото : городское хозяйство Москвы Ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы
Ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ремонт исторического здания кордегардии (помещение для караула у крепостных ворот) Пресненской заставы завершен в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили ремонт исторического здания кордегардии Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней. Уникальное здание долгие годы находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед комплексным благоустройством парка Декабрьского восстания строение осмотрели и решили восстановить его исторический облик.
"Специалисты обновили инженерные коммуникации, уплотнили грунт и выполнили гидроизоляцию цоколя, привели в порядок фасад, заменили несущие конструкции и покрытие кровли, восстановили дымоходную трубу, выполнили внутреннюю отделку помещений. Три столетия назад, чтобы торговать в Москве, нужно было уплатить таможенную пошлину и проехать через заставу - границу города. В середине XVIII века такой границей стал Камер-Коллежский вал с 18 кордегардиями. Заставы ликвидировали только в 1852 году", - отмечается в сообщении.
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