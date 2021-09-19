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Наблюдатель от Кипра отметил прозрачность выборов в Госдуму
Наблюдатель от Кипра отметил прозрачность выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Наблюдатель от Кипра отметил прозрачность выборов в Госдуму
Избирательная кампания в России прозрачна, эффективна, обеспечен видеоконтроль на участках для голосования, заявил депутат палаты представителей парламента... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:20
2021-09-19T20:20
2021-09-19T20:20
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Избирательная кампания в России прозрачна, эффективна, обеспечен видеоконтроль на участках для голосования, заявил депутат палаты представителей парламента Кипра Андрос Киприану."Онлайн-голосование позволяет большему количеству людей принять участие в процедуре", - сказал он в ходе марафона "Ночь выборов".Кроме того, наблюдатель отметил "прозрачность и эффективность выборов". "У вас на каждом участке видеокамеры. Такого на Кипре пока нет", - сказал он.Кроме того, Киприану подчеркнул, что машинный подсчет голосования "достаточно эффективен, позволяет избежать ошибок при подсчете голосов".Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.
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политика, кипр, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
Наблюдатель от Кипра отметил прозрачность выборов в Госдуму
Наблюдатель от Кипра Киприану отметил эффективность и прозрачность избирательной кампании