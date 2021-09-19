https://ria.ru/20210919/pogoda-1750748300.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 19.09.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Кратковременный дождь и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, но из-за ветра температура будет казаться на 4 градуса ниже, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:27
2021-09-19T09:27
2021-09-19T09:27
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременный дождь и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, но из-за ветра температура будет казаться на 4 градуса ниже, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном над Беларусью. Это значит, что в небе будут тесниться густые многослойные облака, начнется дождь, предвещая долговременное ухудшением погоды, усилится ветер. Температура воздуха плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11", — сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что из-за ветра температура будет казаться на 4 градуса ниже. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. В целом, температура окажется на 6 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидаются дожди и до десяти градусов тепла