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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 19.09.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Кратковременный дождь и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, но из-за ветра температура будет казаться на 4 градуса ниже, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:27
2021-09-19T09:27
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременный дождь и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, но из-за ветра температура будет казаться на 4 градуса ниже, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном над Беларусью. Это значит, что в небе будут тесниться густые многослойные облака, начнется дождь, предвещая долговременное ухудшением погоды, усилится ветер. Температура воздуха плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11", — сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что из-за ветра температура будет казаться на 4 градуса ниже. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. В целом, температура окажется на 6 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
09:27 19.09.2021
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидаются дожди и до десяти градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий на территории Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Кратковременный дождь и до 10 градусов тепла ожидается в Москве в воскресенье, но из-за ветра температура будет казаться на 4 градуса ниже, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном над Беларусью. Это значит, что в небе будут тесниться густые многослойные облака, начнется дождь, предвещая долговременное ухудшением погоды, усилится ветер. Температура воздуха плюс 8-10, в Подмосковье плюс 6-11", — сообщил Тишковец.
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Синоптик отметил, что из-за ветра температура будет казаться на 4 градуса ниже. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. В целом, температура окажется на 6 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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