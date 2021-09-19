15:37 19.09.2021 (обновлено: 16:18 19.09.2021)
В Подмосковье проголосовали 37,63 процента избирателей на 15:00
В Подмосковье проголосовали 37,63 процента избирателей на 15:00
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен — РИА Новости. Предварительная явка избирателей на выборах на 15.00 составила 37,62% в Подмосковье, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
"По состоянию на 15.00 19 сентября по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и на выборах депутатов Московской областной Думы на 15.00 предварительная явка составила 37,63%. Это уже внушительная цифра 2 221 494 человека", - сообщил Березкин журналистам.
Председатель Мособлизбиркома отметил, что большое число обращений и жалоб на горячую линию связано с вопросами о наличии или недостатке в списках и книгах избирателей: человек либо не находит себя в списке, либо находит неточность в написании фамилии, либо видит в списках сведения о человеке, который не проживает по данному адресу.
"Серьезных жалоб или каких-то заявлений в настоящий момент в Избирательную комиссию субъекта не поступало, 2 жалобы находятся на рассмотрении, остальные- в территориальных избирательных комиссиях".
На горячую линию поступило 204-205 обращений, добавил Березкин.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.