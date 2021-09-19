https://ria.ru/20210919/podmoskove-1750803840.html

В Подмосковье проголосовали 37,63 процента избирателей на 15:00

В Подмосковье проголосовали 37,63 процента избирателей на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Подмосковье проголосовали 37,63 процента избирателей на 15:00

Предварительная явка избирателей на выборах на 15.00 составила 37,62% в Подмосковье, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:37

2021-09-19T15:37

2021-09-19T16:18

выборы в государственную думу

московская область (подмосковье)

политика

московская областная дума

госдума рф

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ОДИНЦОВО (Московская область), 19 сен — РИА Новости. Предварительная явка избирателей на выборах на 15.00 составила 37,62% в Подмосковье, сообщил журналистам председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."По состоянию на 15.00 19 сентября по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и на выборах депутатов Московской областной Думы на 15.00 предварительная явка составила 37,63%. Это уже внушительная цифра 2 221 494 человека", - сообщил Березкин журналистам.Председатель Мособлизбиркома отметил, что большое число обращений и жалоб на горячую линию связано с вопросами о наличии или недостатке в списках и книгах избирателей: человек либо не находит себя в списке, либо находит неточность в написании фамилии, либо видит в списках сведения о человеке, который не проживает по данному адресу."Серьезных жалоб или каких-то заявлений в настоящий момент в Избирательную комиссию субъекта не поступало, 2 жалобы находятся на рассмотрении, остальные- в территориальных избирательных комиссиях".На горячую линию поступило 204-205 обращений, добавил Березкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), политика, московская областная дума, госдума рф