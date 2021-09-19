В Пермском крае явка на выборах в составила 23,52 процента на 20:00 субботы
В Пермском крае явка на выборах в составила 23,52 процента по итогам двух дней
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Более 460 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае за первые два дня выборов, явка составила 23,52% от общей численности избирателей, сообщили в краевом избиркоме.
"Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 20.00 (18.00 мск 18 сентября) составляет 23,52% или 466 180 человек. В Перми в выборах приняли участие 19,25% избирателей (148 567 человек)", - рассказали в избиркоме.
Наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, и Юсьвинский муниципальном округе (42,47%, 38,15%, 35,49% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Краснокамском городском округе (20,81%), в Перми (19,25%) и Александровском муниципальном округе (18,74%).
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае выбирают депутатов в Госдумы восьмого созыва, краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 08.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.