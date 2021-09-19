https://ria.ru/20210919/pensiya-1750732766.html

Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре

Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре - РИА Новости, 19.09.2021

Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре

Эксперты, опрошенные газетой "Московский комсомолец", рассказали, на какие дополнительные выплаты россияне могут рассчитывать в предстоящем октябре. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T01:23

2021-09-19T01:23

2021-09-19T03:53

общество

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Эксперты, опрошенные газетой "Московский комсомолец", рассказали, на какие дополнительные выплаты россияне могут рассчитывать в предстоящем октябре.Старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова напомнила о региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября. На федеральном уровне такой помощи пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают региональные власти. Из-за этого размер выплат отличается в субъектах Федерации. Есть разные условия для получения поддержки: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.Более того, с 1 октября в России на 3,7 процента проиндексируют размеры военных пенсий и повысят оклады по воинским должностям и званиям. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств.На повышение пенсий смогут рассчитывать и россияне старше 80 лет. Для них предусмотрена выплата фиксированной суммы в двойном размере.Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере или на территориях, приравненных к нему. Но таким россиянам нужно обладать определенным количеством общего трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.Получать пенсию супругаВ случае смерти супруга, размер пенсии которого был выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее вместо своей, сообщили ранее в Пенсионном фонде России (ПФР).В ведомстве пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.Помимо этого, граждан предупредили об отсутствии специальных доплат при переходе на пенсию мужа или жены, например, за северный или сельский стаж.Расширение выплаты "сельской" надбавкиЗаместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ранее в беседе с "Парламентской газетой" заявила, что со следующего года гражданам даже после переезда в город будет доступна "сельская" надбавка к пенсии.С 1 января ее также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт, добавила парламентарий.Сенатор напомнила, что дополнительные 25 процентов от фиксированной выплаты положены неработающим пенсионерам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.Порядок формирования пенсииВ настоящее время пенсия формируется из двух частей: накопительной и страховой. Страховая пенсия считается базовой. Она складывается из средств, которые работодатель вносит на пенсионный счет застрахованного работника. Потом они возвращаются ему в виде ежемесячной пенсии. Накопительная часть пенсии — это надбавка, которая формируется на специальном лицевом счете человека из отчислений работодателя и дохода от их инвестирования.Власти с 2014 года заморозили накопительную часть пенсии, все отчисления работодателя теперь направляются на страховую составляющую пенсии.

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https://ria.ru/20210911/pensiya-1749622889.html

https://ria.ru/20210611/pensiya-1736611631.html

https://ria.ru/20210604/dokhody-1735532594.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия