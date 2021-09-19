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Климов заявил, что "Единая Россия" должна получить большинство в Госдуме
Климов заявил, что "Единая Россия" должна получить большинство в Госдуме - РИА Новости, 19.09.2021
Климов заявил, что "Единая Россия" должна получить большинство в Госдуме
"Единая Россия" ставит перед собой задачу на конституционное большинство в новом созыве Государственной думы, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:16
2021-09-19T22:16
2021-09-19T22:29
выборы в государственную думу
политика
единая россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" ставит перед собой задачу на конституционное большинство в новом созыве Государственной думы, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии, сенатор Андрей Климов."Наша партия ставила и ставит себе такую задачу изначально, и давайте дождемся результатов, в частности подсчета всех голосов, в том числе и по одномандатным округам, потому что наша партия имеет самое большое представительство по одномандатным округам. И будем делать выводы, ждать осталось недолго", - сказал Климов, отвечая на вопрос, рассчитывает ли партия на конституционное большинство в новом созыве.Конституционное большинство формирует партия, получившая в Госдуме свыше 300 мандатов.
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политика, единая россия, выборы в государственную думу, россия
22:16 19.09.2021 (обновлено: 22:29 19.09.2021)
Климов заявил, что "Единая Россия" должна получить большинство в Госдуме
Замсекретаря "Единой России" Климов: партия должна получить большинство в Госдуме