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Климов заявил, что "Единая Россия" должна получить большинство в Госдуме

Климов заявил, что "Единая Россия" должна получить большинство в Госдуме - РИА Новости, 19.09.2021

Климов заявил, что "Единая Россия" должна получить большинство в Госдуме

"Единая Россия" ставит перед собой задачу на конституционное большинство в новом созыве Государственной думы, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:16

2021-09-19T22:16

2021-09-19T22:29

выборы в государственную думу

политика

единая россия

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" ставит перед собой задачу на конституционное большинство в новом созыве Государственной думы, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии, сенатор Андрей Климов."Наша партия ставила и ставит себе такую задачу изначально, и давайте дождемся результатов, в частности подсчета всех голосов, в том числе и по одномандатным округам, потому что наша партия имеет самое большое представительство по одномандатным округам. И будем делать выводы, ждать осталось недолго", - сказал Климов, отвечая на вопрос, рассчитывает ли партия на конституционное большинство в новом созыве.Конституционное большинство формирует партия, получившая в Госдуме свыше 300 мандатов.

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2021

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политика, единая россия, выборы в государственную думу, россия