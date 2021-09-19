https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750777250.html
В Забайкалье проверят сообщение о подкупе избирателей за 150 рублей
В Забайкалье проверят сообщение о подкупе избирателей за 150 рублей - РИА Новости, 19.09.2021
В Забайкалье проверят сообщение о подкупе избирателей за 150 рублей
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о проверке видео, на котором зафиксирован подкуп избирателей в Забайкалье за 150 рублей. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:02
2021-09-19T13:02
2021-09-19T13:25
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о проверке видео, на котором зафиксирован подкуп избирателей в Забайкалье за 150 рублей."В Забайкалье зафиксирован подкуп избирателей, опубликовано видео, на котором запечатлены несколько человек, которым, как утверждается, заплатили по 150 рублей за голос - какой же дешевый голос - в пользу кандидата Госдумы 44 округа от партии "Справедливая Россия - За правду",- сказала Памфилова в информцентре ЦИК.По ее словам, материалы для проверки видео направлены в министерство внутренних дел Читы.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
https://ria.ru/20210919/moldaviya-1750745092.html
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общество, элла памфилова, политика, чита, госдума рф, цик рф
13:02 19.09.2021 (обновлено: 13:25 19.09.2021)
В Забайкалье проверят сообщение о подкупе избирателей за 150 рублей
Глава ЦИК Памфилова: в Забайкалье проверят сообщение о подкупе избирателей за 150 рублей