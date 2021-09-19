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Памфилова прокомментировала ситуацию с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ
Памфилова прокомментировала ситуацию с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова прокомментировала ситуацию с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ
Центральная избирательная комиссия РФ не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:40
2021-09-19T12:40
2021-09-19T12:40
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политика
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бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое в США направляет одно число представителей, а в Россию хочет направить другое, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Они решили, что... как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, сша, москва, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, обсе, россия
Памфилова прокомментировала ситуацию с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ
Глава ЦИК Памфилова: не можем понять критерии по количеству наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ