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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750774316.html
Памфилова прокомментировала ситуацию с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ
Памфилова прокомментировала ситуацию с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова прокомментировала ситуацию с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ
Центральная избирательная комиссия РФ не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:40
2021-09-19T12:40
выборы в государственную думу
политика
сша
москва
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое в США направляет одно число представителей, а в Россию хочет направить другое, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Они решили, что... как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, сша, москва, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, обсе, россия
12:40 19.09.2021
 
Памфилова прокомментировала ситуацию с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ

Глава ЦИК Памфилова: не можем понять критерии по количеству наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ не может понять критерии по запрашиваемому количеству наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которое в США направляет одно число представителей, а в Россию хочет направить другое, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Они решили, что... как в обычное время, надо присылать 500 наблюдателей, не учитывая, что в России пандемия. Мы не можем понять их критерии, почему в другие страны можно вообще не посылать (наблюдателей), или в США посылать 33 человека, хотя там в полтора-два раза больше избирателей", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев во время встречи с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
12:27Выборы в Государственную думу
Косачев прокомментировал позицию БДИПЧ ОБСЕ
 
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