20:57 19.09.2021 (обновлено: 21:11 19.09.2021)
В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов
Ключ шифрования на ДЭГ в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ключ шифрования на ДЭГ в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов, передает корреспондент РИА Новости.
Хранители ключа соединили ключи шифрования на онлайн-голосовании в Москве и приступили к расшифровке результатов в общественном штабе по наблюдению за выборами.
Как сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, провести процедуру расшифрования планируется в течение 1,5 часов.
До начала выборов ключ был разделен на 7 частей, каждую из них записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. В числе хранителей - глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, сопредседатель движения "Голос" (признано иноагентом в РФ) Григорий Мельконьянц и председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного электронного голосования №5013 Юрий Павлов.
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Как отметил Костырко, данные можно будет получить, имея 5 ключей.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.