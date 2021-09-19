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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/onlayn-golosovanie-1750844732.html
В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов
В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов - РИА Новости, 19.09.2021
В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов
Ключ шифрования на ДЭГ в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:57
2021-09-19T21:11
выборы в государственную думу
выборы
москва
цик рф
выборы в государственную думу
политика
севастополь
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ключ шифрования на ДЭГ в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов, передает корреспондент РИА Новости.Хранители ключа соединили ключи шифрования на онлайн-голосовании в Москве и приступили к расшифровке результатов в общественном штабе по наблюдению за выборами.Как сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, провести процедуру расшифрования планируется в течение 1,5 часов.До начала выборов ключ был разделен на 7 частей, каждую из них записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. В числе хранителей - глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, сопредседатель движения "Голос" (признано иноагентом в РФ) Григорий Мельконьянц и председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного электронного голосования №5013 Юрий Павлов.Как отметил Костырко, данные можно будет получить, имея 5 ключей.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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выборы, москва, цик рф, выборы в государственную думу, политика, севастополь, московская городская дума, госдума рф, алексей шапошников, россия
20:57 19.09.2021 (обновлено: 21:11 19.09.2021)
 
В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов

Ключ шифрования на ДЭГ в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Жительница Москвы участвует в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ключ шифрования на ДЭГ в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов, передает корреспондент РИА Новости.
Хранители ключа соединили ключи шифрования на онлайн-голосовании в Москве и приступили к расшифровке результатов в общественном штабе по наблюдению за выборами.
Как сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, провести процедуру расшифрования планируется в течение 1,5 часов.
До начала выборов ключ был разделен на 7 частей, каждую из них записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. В числе хранителей - глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, сопредседатель движения "Голос" (признано иноагентом в РФ) Григорий Мельконьянц и председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного электронного голосования №5013 Юрий Павлов.
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18 сентября, 16:37Выборы в Государственную думу
Как отметил Костырко, данные можно будет получить, имея 5 ключей.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
 
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