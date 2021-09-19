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В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов

В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов - РИА Новости, 19.09.2021

В ЦИК приступили к расшифровке электронных голосов

Ключ шифрования на ДЭГ в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:57

2021-09-19T20:57

2021-09-19T21:11

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ключ шифрования на ДЭГ в Москве соединили и приступили к расшифровке голосов, передает корреспондент РИА Новости.Хранители ключа соединили ключи шифрования на онлайн-голосовании в Москве и приступили к расшифровке результатов в общественном штабе по наблюдению за выборами.Как сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, провести процедуру расшифрования планируется в течение 1,5 часов.До начала выборов ключ был разделен на 7 частей, каждую из них записали на отдельную флешку, поместили в сейф-пакеты и передали хранителям, которые расписались за их получение. В числе хранителей - глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, сопредседатель движения "Голос" (признано иноагентом в РФ) Григорий Мельконьянц и председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для дистанционного электронного голосования №5013 Юрий Павлов.Как отметил Костырко, данные можно будет получить, имея 5 ключей.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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