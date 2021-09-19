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Электронное голосование набирает популярность, заявила Памфилова
Электронное голосование набирает популярность, заявила Памфилова - РИА Новости, 19.09.2021
Электронное голосование набирает популярность, заявила Памфилова
Регионы России говорят о желании вводить электронное голосование у себя, такая форма голосования набирает популярность, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:23
2021-09-19T18:23
2021-09-19T18:23
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политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Регионы России говорят о желании вводить электронное голосование у себя, такая форма голосования набирает популярность, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Сейчас подведем итоги - посмотрим. Но с учетом того, что у нас пошли заявки из многих регионов, что мы тоже так хотим… другим регионам тоже захотелось… будем двигаться дальше. Уверена, что к следующим выборам гораздо больше регионов откликнутся, подготовят заявки и мы дадим им такую возможность. То есть все больше набирает популярность", - сказала она в эфире "России24".Она добавила, что такая форма удобна в условиях пандемии.
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политика, цик рф, элла памфилова, россия
Электронное голосование набирает популярность, заявила Памфилова
Памфилова: многие регионы заявили о желании ввести у себя электронное голосование