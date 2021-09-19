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Электронное голосование набирает популярность, заявила Памфилова

Электронное голосование набирает популярность, заявила Памфилова - РИА Новости, 19.09.2021

Электронное голосование набирает популярность, заявила Памфилова

Регионы России говорят о желании вводить электронное голосование у себя, такая форма голосования набирает популярность, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:23

2021-09-19T18:23

2021-09-19T18:23

выборы в государственную думу

политика

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Регионы России говорят о желании вводить электронное голосование у себя, такая форма голосования набирает популярность, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Сейчас подведем итоги - посмотрим. Но с учетом того, что у нас пошли заявки из многих регионов, что мы тоже так хотим… другим регионам тоже захотелось… будем двигаться дальше. Уверена, что к следующим выборам гораздо больше регионов откликнутся, подготовят заявки и мы дадим им такую возможность. То есть все больше набирает популярность", - сказала она в эфире "России24".Она добавила, что такая форма удобна в условиях пандемии.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, элла памфилова, россия