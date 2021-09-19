Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/omsk-1750742135.html
В Омской области проголосовали почти четверть избирателей к 10:00
В Омской области проголосовали почти четверть избирателей к 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Омской области проголосовали почти четверть избирателей к 10:00
Явка на выборах в Омской области на второй день составила 22,37%, к 10:00 по местному времени (7:00 мск) третьего дня выборов она составила почти 24%, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:06
2021-09-19T08:06
выборы в государственную думу
политика
омская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653101_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_abf8a5e2410d80e9c5bfffac3277820d.jpg
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Омской области на второй день составила 22,37%, к 10:00 по местному времени (7:00 мск) третьего дня выборов она составила почти 24%, сообщил глава избиркома региона Алексей Нестеренко.Ранее облизбирком сообщал, что явка в Омской области в первый день выборов в Госдуму 17 сентября составила 12,7%. К середине второго дня явка на выборах составила 18,94%, на фоне других регионов это довольно хороший результат, отметили в избиркоме."Процесс идёт неплохо, в том числе с точки зрения активности. Явка, по данным на 20:00 18 сентября, составила 22,37%. По данным на 10:00 (по местному времени 19 сентября) 350 тысяч наших жителей уже проголосовали, явка составляет 23,93%. В районах Омской области на выборы пришли 30% с небольшим, в городе - около 20% избирателей ", - рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко.По его словам, на выборах в 2016 году явка составляла почти 38%.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных. Всего, по данным облизбиркома, на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрирован 1 493 545 избирателей.
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750653101_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_34696885651a38bde00fb93890706259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, омская область, госдума рф
08:06 19.09.2021
 
В Омской области проголосовали почти четверть избирателей к 10:00

В Омской области проголосовали почти четверть избирателей к утру третьего дня выборов

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском.
Сотрудница участковой избирательной комиссии во время работы на избирательном участке №51 на выборах в Госдуму в Петропавловске-Камчатском. - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Омской области на второй день составила 22,37%, к 10:00 по местному времени (7:00 мск) третьего дня выборов она составила почти 24%, сообщил глава избиркома региона Алексей Нестеренко.
Ранее облизбирком сообщал, что явка в Омской области в первый день выборов в Госдуму 17 сентября составила 12,7%. К середине второго дня явка на выборах составила 18,94%, на фоне других регионов это довольно хороший результат, отметили в избиркоме.
"Процесс идёт неплохо, в том числе с точки зрения активности. Явка, по данным на 20:00 18 сентября, составила 22,37%. По данным на 10:00 (по местному времени 19 сентября) 350 тысяч наших жителей уже проголосовали, явка составляет 23,93%. В районах Омской области на выборы пришли 30% с небольшим, в городе - около 20% избирателей ", - рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко.
По его словам, на выборах в 2016 году явка составляла почти 38%.
Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных. Всего, по данным облизбиркома, на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрирован 1 493 545 избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаОмская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
13:16В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния