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В Омской области проголосовали почти четверть избирателей к 10:00

В Омской области проголосовали почти четверть избирателей к 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Омской области проголосовали почти четверть избирателей к 10:00

Явка на выборах в Омской области на второй день составила 22,37%, к 10:00 по местному времени (7:00 мск) третьего дня выборов она составила почти 24%, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:06

2021-09-19T08:06

2021-09-19T08:06

выборы в государственную думу

политика

омская область

госдума рф

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ОМСК, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Омской области на второй день составила 22,37%, к 10:00 по местному времени (7:00 мск) третьего дня выборов она составила почти 24%, сообщил глава избиркома региона Алексей Нестеренко.Ранее облизбирком сообщал, что явка в Омской области в первый день выборов в Госдуму 17 сентября составила 12,7%. К середине второго дня явка на выборах составила 18,94%, на фоне других регионов это довольно хороший результат, отметили в избиркоме."Процесс идёт неплохо, в том числе с точки зрения активности. Явка, по данным на 20:00 18 сентября, составила 22,37%. По данным на 10:00 (по местному времени 19 сентября) 350 тысяч наших жителей уже проголосовали, явка составляет 23,93%. В районах Омской области на выборы пришли 30% с небольшим, в городе - около 20% избирателей ", - рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко.По его словам, на выборах в 2016 году явка составляла почти 38%.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области кроме депутатов Государственной думы и областного парламента в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных. Всего, по данным облизбиркома, на 1 июля 2021 года в регионе зарегистрирован 1 493 545 избирателей.

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, омская область, госдума рф