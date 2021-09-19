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Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS - РИА Новости, 19.09.2021
Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал неправдой заявления о том, что США обсуждали с Францией планы по созданию альянса AUKUS и сделку по подлодкам до... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T01:59
2021-09-19T02:42
в мире
париж
сша
австралия
канберра
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал неправдой заявления о том, что США обсуждали с Францией планы по созданию альянса AUKUS и сделку по подлодкам до заявления властей Австралии о разрыве контракта.Ранее министр заявил, что ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией. По его словам, в данном случае имели место "двуличие, презрение и ложь".Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Как писали СМИ, Франция делает это впервые в истории.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что США поддерживают тесный контакт с властями Франции и намерены заняться урегулированием разногласий.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html
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в мире, париж, сша, австралия, канберра, жан-ив ле дриан
01:59 19.09.2021 (обновлено: 02:42 19.09.2021)
 
Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS

МИД Франции опроверг информацию о переговорах с США до заявления Австралии по подлодкам

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал неправдой заявления о том, что США обсуждали с Францией планы по созданию альянса AUKUS и сделку по подлодкам до заявления властей Австралии о разрыве контракта.

"Я слышал комментарии о том, что у нас были обсуждения с США (по подлодкам - ред.) до объявления (Австралии - ред.). Это неправда", - сказал Ле Дриан в эфире France 2.

Ранее министр заявил, что ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией. По его словам, в данном случае имели место "двуличие, презрение и ложь".
Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Как писали СМИ, Франция делает это впервые в истории.
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На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
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В миреПарижСШААвстралияКанберраЖан-Ив Ле Дриан
 
 
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