https://ria.ru/20210919/obsuzhdenie-1750734469.html

Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS

Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS - РИА Новости, 19.09.2021

Во Франции опровергли сообщения о переговорах с США по AUKUS

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал неправдой заявления о том, что США обсуждали с Францией планы по созданию альянса AUKUS и сделку по подлодкам до... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T01:59

2021-09-19T01:59

2021-09-19T02:42

в мире

париж

сша

австралия

канберра

жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал неправдой заявления о том, что США обсуждали с Францией планы по созданию альянса AUKUS и сделку по подлодкам до заявления властей Австралии о разрыве контракта.Ранее министр заявил, что ситуация с разорванным Канберрой контрактом на подлодки говорит о серьезном кризисе в отношениях Парижа с США и Австралией. По его словам, в данном случае имели место "двуличие, презрение и ложь".Накануне французских послов в США и Австралии отозвали в Париж для консультаций. Как писали СМИ, Франция делает это впервые в истории.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что США поддерживают тесный контакт с властями Франции и намерены заняться урегулированием разногласий.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html

https://ria.ru/20210919/pushkov-1750730023.html

париж

сша

австралия

канберра

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в мире, париж, сша, австралия, канберра, жан-ив ле дриан