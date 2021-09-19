https://ria.ru/20210919/novosibirsk-1750778099.html

В Новосибирской области проголосовали 29,8 процента избирателей на 15:00

В Новосибирской области проголосовали 29,8 процента избирателей на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Новосибирской области проголосовали 29,8 процента избирателей на 15:00

Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ по данным на 15.00 (11.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней в Новосибирской области... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:07

2021-09-19T13:07

2021-09-19T13:07

выборы в государственную думу

политика

томская область

новосибирская область

новосибирск

госдума рф

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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ по данным на 15.00 (11.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней в Новосибирской области составила 29,8%, в Томской, где также выбирают областной парламент - около 33%, сообщают облизбиркомы."По данным на 15.00 19 сентября в Новосибирской области проголосовало 643 706 избирателей, то есть 29,8%. В том числе явка по городу Новосибирску составила 22,91%", - сообщила журналистам глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо.По ее данным, явка по одномандатному округу 135 составила 30,23%, по округу 136 – 28,94%, по 137-му – 33,38%, по 138-му – 26,83%.Глава облизбиркома сообщила, что в целом голосование идет в штатном режиме без серьезных эксцессов. Всего заявлений о голосовании на дому было подано 75 723. Прием таких заявлений прекращен в 14.00 местного времени. По данным Благо, за сегодняшний день облизбирком проводил проверки по 16 спорным ситуациям.По данным облизбиркома Томской области, на 15.00 местного времени явка на выборах в законодательную думу Томской области с учетом двух предыдущих дней составила 32,55%, на выборах в Госдуму РФ по округу 181 – 33,03%, по округу 182 – 33,58%.На предыдущих выборах в Госдуму, которые проходили в один день 18 сентября 2016 года в Новосибирской области явка избирателей в единый день голосования к 15.00 местного времени составляла 22,49%. В Томской области на то же время в 2016 году явка на одномандатном округе 181 составляла 22,11%, а на округе 182 – 23,26%. На выборах в областной парламент к 15.00 тогда проголосовали 22,67% избирателей.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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политика, томская область, новосибирская область, новосибирск, госдума рф