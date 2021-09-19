https://ria.ru/20210919/nelegaly-1750843638.html

Польские пограничники спасли из болота восьмерых нелегалов

Польские пограничники спасли из болота восьмерых нелегалов - РИА Новости, 19.09.2021

Польские пограничники спасли из болота восьмерых нелегалов

Польские пограничники спасли из болота на границе с Белоруссией восьмерых нелегальных мигрантов, говорится в сообщении Пограничной стражи. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:45

2021-09-19T20:45

2021-09-19T20:45

в мире

белоруссия

польша

евросоюз

мигранты

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ВАРШАВА, 19 сен - РИА Новости. Польские пограничники спасли из болота на границе с Белоруссией восьмерых нелегальных мигрантов, говорится в сообщении Пограничной стражи.Ранее сообщалось, что на приграничной с Белоруссией территории польские пограничники обнаружили тела трех человек. Данным делом занимается прокуратура."Сегодня сотрудники Пограничной стражи совместно с Пожарной стражей, Спасительной авиационной службой и полицией в течение нескольких часов вели спасательную операцию на болотах в заводи реки Супрасль на границе Польши и Белоруссии", - говорится в сообщении.По данным пограничников, "были спасены восемь мигрантов – пять мужчин и три женщины". Семерых из них пришлось госпитализировать.Пресс-секретарь Пограничной стражи Анна Михальская сообщила журналистам, что спасенные мигранты были истощены. "Эти люди не могли выбраться из болота и были истощены. У нас была огромная проблема, чтобы добраться до них", - сказала она.Михальская отметила, что личности нелегалов устанавливаются, но предварительно можно предположить, что один из них является гражданином Конго, а остальные – гражданами Сирии.С начала сентября польские пограничники зафиксировали более 3,8 тысячи попыток незаконного пересечения польской границы со стороны Белоруссии.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли официальный Минск в создании миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210903/bezhentsy-1748479542.html

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

https://ria.ru/20210819/migranty-1746339395.html

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польша

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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, мигранты