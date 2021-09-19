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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750750269.html
Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму
Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму
Голосование в России, в целом, идет нормально, зафиксированные нарушения являются единичными и не влияют на итоги выборов в целом, заявили в воскресенье РИА... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:48
2021-09-19T09:48
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
валерий фадеев
николай булаев
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Голосование в России, в целом, идет нормально, зафиксированные нарушения являются единичными и не влияют на итоги выборов в целом, заявили в воскресенье РИА Новости опрошенные наблюдатели."Сообщений о возможных нарушениях достаточно, как и на любых выборах. Но это нормально, так как, во-первых, организация выборов - это большой и сложный процесс, а, во-вторых, идет борьба между партиями и кандидатами", - рассказала РИА Новости сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.По ее словам, видно, что нарушения достаточно стандартные: это неправильное оформление избирательных участков, документов при голосовании вне помещения для голосования, вопросы взаимодействия с представителями СМИ и наблюдателями. При этом у наблюдателей движения "Россия выбирает", уточнила Бабченкова, не возникало никаких проблем с доступом на избирательные участки и взаимодействием с членами избирательных комиссий."Не все комиссии - да и наблюдатели, к сожалению, тоже - разобрались с особенностями проведения многодневного голосования: на некоторых участках возникала путаница между голосованием вне помещения для голосования на дому и дополнительной формой голосования, где-то забывали расписываться на сейф-пакетах, проставлять даты голосования, на нескольких участках члены комиссии хотели начать подсчёт голосов в субботу", - отметила собеседница агентства.В целом, по ее данным, комиссии достаточно оперативно реагируют на нарушения и их устраняют; там, где невозможно определить волеизъявление избирателей, бюллетени признают недействительными. "При этом, на наш взгляд, пока нарушения являются единичными и не влияют на итоги выборов в целом", - заключила Бабченкова.Руководитель мониторинго-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев также заявил РИА Новости, что "в целом голосование идет нормально"."Сообщения поступают, естественно, надо их проверять. В основном, сообщения из тех регионов и городов, где и раньше возникали проблемы, например, Санкт-Петербург, Балашиха и некоторые другие. Большая часть сообщений у нас, это было в первый день особенно, это "административный ресурс", есть сообщения о недопуске наблюдателей. Но их не так много, это несколько сообщений, надо во всем разбираться", - рассказал Коломойцев.В частности, по его словам, поступает "достаточное большое количество сообщений процедурного характера, связанных с выездным голосованием".Накануне зампред ЦИК Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели также заявляли, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в РФ.С такими выводами согласен и глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к его проведению нет.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, валерий фадеев, николай булаев, россия
09:48 19.09.2021
 
Наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Госдуму

Наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Голосование в России, в целом, идет нормально, зафиксированные нарушения являются единичными и не влияют на итоги выборов в целом, заявили в воскресенье РИА Новости опрошенные наблюдатели.
"Сообщений о возможных нарушениях достаточно, как и на любых выборах. Но это нормально, так как, во-первых, организация выборов - это большой и сложный процесс, а, во-вторых, идет борьба между партиями и кандидатами", - рассказала РИА Новости сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.
По ее словам, видно, что нарушения достаточно стандартные: это неправильное оформление избирательных участков, документов при голосовании вне помещения для голосования, вопросы взаимодействия с представителями СМИ и наблюдателями. При этом у наблюдателей движения "Россия выбирает", уточнила Бабченкова, не возникало никаких проблем с доступом на избирательные участки и взаимодействием с членами избирательных комиссий.
"Не все комиссии - да и наблюдатели, к сожалению, тоже - разобрались с особенностями проведения многодневного голосования: на некоторых участках возникала путаница между голосованием вне помещения для голосования на дому и дополнительной формой голосования, где-то забывали расписываться на сейф-пакетах, проставлять даты голосования, на нескольких участках члены комиссии хотели начать подсчёт голосов в субботу", - отметила собеседница агентства.
Операторы видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Около 214 тысяч москвичей изменили выбор в онлайн-голосовании
В целом, по ее данным, комиссии достаточно оперативно реагируют на нарушения и их устраняют; там, где невозможно определить волеизъявление избирателей, бюллетени признают недействительными. "При этом, на наш взгляд, пока нарушения являются единичными и не влияют на итоги выборов в целом", - заключила Бабченкова.
Руководитель мониторинго-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев также заявил РИА Новости, что "в целом голосование идет нормально".
"Сообщения поступают, естественно, надо их проверять. В основном, сообщения из тех регионов и городов, где и раньше возникали проблемы, например, Санкт-Петербург, Балашиха и некоторые другие. Большая часть сообщений у нас, это было в первый день особенно, это "административный ресурс", есть сообщения о недопуске наблюдателей. Но их не так много, это несколько сообщений, надо во всем разбираться", - рассказал Коломойцев.
В частности, по его словам, поступает "достаточное большое количество сообщений процедурного характера, связанных с выездным голосованием".
Накануне зампред ЦИК Николай Булаев заявил РИА Новости, что голосование на выборах в РФ идет штатно, нарушений мало, они не являются определяющими, чтобы повлиять на результаты. Наблюдатели также заявляли, что не зафиксировали серьезных нарушений по окончании первого дня голосования в РФ.
С такими выводами согласен и глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, трёхдневное голосование по всей России проходит в штатном режиме, серьезных нареканий к его проведению нет.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
 
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