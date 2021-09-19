https://ria.ru/20210919/muzhchina-1750774673.html

В Батайске полиция обезвредила мужчину с ножом у школы

В Батайске полиция обезвредила мужчину с ножом у школы - РИА Новости, 19.09.2021

В Батайске полиция обезвредила мужчину с ножом у школы

Следователи возбудили уголовное дело на жителя Батайска Ростовской области, который размахивал ножом недалеко от школы 8 сентября, сообщил представитель СУСК РФ РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:42

2021-09-19T12:42

2021-09-19T12:42

происшествия

ростовская область

батайск

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя Батайска Ростовской области, который размахивал ножом недалеко от школы 8 сентября, сообщил представитель СУСК РФ по региону.Как сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД, пьяный мужчина вел себя агрессивно и размахивал ножом, на место незамедлительно приехали полицейские и обезвредили его.Представитель следственного управления сообщил журналистам, что инцидент произошел днем 8 сентября на остановке общественного транспорта недалеко от школы - пьяный мужчина "выражался грубой нецензурной бранью и демонстрировал гражданам, в том числе несовершеннолетним, кухонный нож"."Следственным отделом по городу Батайску СУСК России по Ростовской области по материалам, поступившим из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Батайска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сказал он.В настоящее время мужчину допрашивают в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20210916/gaz-1750387815.html

ростовская область

батайск

россия

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происшествия, ростовская область, батайск, россия