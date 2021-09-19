https://ria.ru/20210919/muzhchina-1750774673.html
В Батайске полиция обезвредила мужчину с ножом у школы
В Батайске полиция обезвредила мужчину с ножом у школы - РИА Новости, 19.09.2021
В Батайске полиция обезвредила мужчину с ножом у школы
Следователи возбудили уголовное дело на жителя Батайска Ростовской области, который размахивал ножом недалеко от школы 8 сентября, сообщил представитель СУСК РФ РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:42
2021-09-19T12:42
2021-09-19T12:42
происшествия
ростовская область
батайск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя Батайска Ростовской области, который размахивал ножом недалеко от школы 8 сентября, сообщил представитель СУСК РФ по региону.Как сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД, пьяный мужчина вел себя агрессивно и размахивал ножом, на место незамедлительно приехали полицейские и обезвредили его.Представитель следственного управления сообщил журналистам, что инцидент произошел днем 8 сентября на остановке общественного транспорта недалеко от школы - пьяный мужчина "выражался грубой нецензурной бранью и демонстрировал гражданам, в том числе несовершеннолетним, кухонный нож"."Следственным отделом по городу Батайску СУСК России по Ростовской области по материалам, поступившим из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Батайска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сказал он.В настоящее время мужчину допрашивают в качестве подозреваемого.
https://ria.ru/20210916/gaz-1750387815.html
ростовская область
батайск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, батайск, россия
В Батайске полиция обезвредила мужчину с ножом у школы
В Батайске полиция обезвредила пьяного мужчину с ножом у школы
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело на жителя Батайска Ростовской области
, который размахивал ножом недалеко от школы 8 сентября, сообщил представитель СУСК РФ по региону.
Как сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД, пьяный мужчина вел себя агрессивно и размахивал ножом, на место незамедлительно приехали полицейские и обезвредили его.
Представитель следственного управления сообщил журналистам, что инцидент произошел днем 8 сентября на остановке общественного транспорта недалеко от школы - пьяный мужчина "выражался грубой нецензурной бранью и демонстрировал гражданам, в том числе несовершеннолетним, кухонный нож".
"Следственным отделом по городу Батайску СУСК России по Ростовской области по материалам, поступившим из органов полиции, возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Батайска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - сказал он.
В настоящее время мужчину допрашивают в качестве подозреваемого.