https://ria.ru/20210919/moldaviya-1750745092.html

Россияне в Кишеневе встали в очередь, чтобы проголосовать

Россияне в Кишеневе встали в очередь, чтобы проголосовать - РИА Новости, 19.09.2021

Россияне в Кишеневе встали в очередь, чтобы проголосовать

Граждане России, которые решили принять участие в выборах в российскую Госдуму, образовали очередь у единственного избирательного участка в Кишиневе еще до его... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:47

2021-09-19T08:47

2021-09-19T08:47

выборы в государственную думу

политика

кишинев

молдавия

госдума рф

россия

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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Граждане России, которые решили принять участие в выборах в российскую Госдуму, образовали очередь у единственного избирательного участка в Кишиневе еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Молдавии было открыто 30 избирательных пунктов, из них 27 - на территории Приднестровья.Единственный избирательный участок в Кишиневе открылся в 8.00 по местному времени (совпадает с московским), но первые избиратели решили прийти заранее. Около 20 человек собрались у Российского центра науки и культуры, где проходит процесс голосования, еще за полчаса до открытия. В основном это люди старшего возраста.Российские выборы в Молдавии всегда пользуются высоким спросом. На последних выборах в Госдуму в 2016 году в республике проголосовали около 57 тысяч избирателей, в посольстве России рассчитывают, что и сейчас российские граждане проявят активность.

https://ria.ru/20210919/uchastki-1750743579.html

кишинев

молдавия

россия

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политика, кишинев, молдавия, госдума рф, россия