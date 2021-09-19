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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/moldaviya-1750745092.html
Россияне в Кишеневе встали в очередь, чтобы проголосовать
Россияне в Кишеневе встали в очередь, чтобы проголосовать - РИА Новости, 19.09.2021
Россияне в Кишеневе встали в очередь, чтобы проголосовать
Граждане России, которые решили принять участие в выборах в российскую Госдуму, образовали очередь у единственного избирательного участка в Кишиневе еще до его... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:47
2021-09-19T08:47
выборы в государственную думу
политика
кишинев
молдавия
госдума рф
россия
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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Граждане России, которые решили принять участие в выборах в российскую Госдуму, образовали очередь у единственного избирательного участка в Кишиневе еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Молдавии было открыто 30 избирательных пунктов, из них 27 - на территории Приднестровья.Единственный избирательный участок в Кишиневе открылся в 8.00 по местному времени (совпадает с московским), но первые избиратели решили прийти заранее. Около 20 человек собрались у Российского центра науки и культуры, где проходит процесс голосования, еще за полчаса до открытия. В основном это люди старшего возраста.Российские выборы в Молдавии всегда пользуются высоким спросом. На последних выборах в Госдуму в 2016 году в республике проголосовали около 57 тысяч избирателей, в посольстве России рассчитывают, что и сейчас российские граждане проявят активность.
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политика, кишинев, молдавия, госдума рф, россия
08:47 19.09.2021
 
Россияне в Кишеневе встали в очередь, чтобы проголосовать

У участка для выборов в Госдуму в Кишеневе выстроилась очередь россиян

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия
Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КИШИНЕВ, 19 сен – РИА Новости. Граждане России, которые решили принять участие в выборах в российскую Госдуму, образовали очередь у единственного избирательного участка в Кишиневе еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. В Молдавии было открыто 30 избирательных пунктов, из них 27 - на территории Приднестровья.
Сотрудница участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
08:29Выборы в Государственную думу
В Приднестровье открылись 27 избирательных участков
Единственный избирательный участок в Кишиневе открылся в 8.00 по местному времени (совпадает с московским), но первые избиратели решили прийти заранее. Около 20 человек собрались у Российского центра науки и культуры, где проходит процесс голосования, еще за полчаса до открытия. В основном это люди старшего возраста.
"Я приехал сюда заранее, потому что хотел первым отдать свой голос. К сожалению, не получилось - многие пришли еще раньше меня. Стараюсь всегда голосовать одним из первых, чтобы добиться улучшения жизни. Хочется, чтобы после этих выборов было больше справедливости", - заявил в комментарии РИА Новости кишиневец Николай.
Российские выборы в Молдавии всегда пользуются высоким спросом. На последних выборах в Госдуму в 2016 году в республике проголосовали около 57 тысяч избирателей, в посольстве России рассчитывают, что и сейчас российские граждане проявят активность.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаКишиневМолдавияГосдума РФРоссия
 
 
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