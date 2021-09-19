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В "Единой России" объяснили отсутствие Лаврова и Шойгу в штабе
В "Единой России" объяснили отсутствие Лаврова и Шойгу в штабе - РИА Новости, 20.09.2021
В "Единой России" объяснили отсутствие Лаврова и Шойгу в штабе
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отсутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в штабе "Единой России" может быть связано с РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-19T23:34
2021-09-19T23:34
2021-09-20T00:07
выборы в государственную думу
политика
единая россия
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Отсутствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в штабе "Единой России" может быть связано с занятостью на их основной работе, рассказали РИА Новости собеседники в партии.Ранее в штабе общественной поддержки ЕР прошла видео-конференц-связь пятерки лидеров списка партии с общественниками и регионами. В ней приняли участие уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, глава "Сириуса" Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко."Скорее всего, это связано с их основными задачами", - добавил другой собеседник агентства.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, единая россия, выборы в государственную думу, россия
23:34 19.09.2021 (обновлено: 00:07 20.09.2021)
В "Единой России" объяснили отсутствие Лаврова и Шойгу в штабе
В "Единой России" объяснили отсутствие глав министерств Лаврова и Шойгу в штабе