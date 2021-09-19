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Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве
Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве - РИА Новости, 19.09.2021
Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве
Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят около десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), завершить строительство и реконструкцию которых... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:00
2021-09-19T09:00
2021-09-19T09:00
москва
сергей собянин
андрей бочкарев
мосинжпроект
метро
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят около десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), завершить строительство и реконструкцию которых планируется до конца года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.В свою очередь Юрий Кравцов, гендиректор АО "Мосинжпроект", выступающего генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий столичного метро, добавил, что вблизи станций Большого кольца подземки также обновят асфальтобетонное покрытие, оборудуют остановки общественного транспорта и велопарковки."Комплексное благоустройство прилегающей к станционным комплексам территорий – неотъемлемый этап работ в рамках возведения и реконструкции станций метро, осуществляемых холдингом. Мы стремимся, чтобы пассажирам было комфортно не только перемещаться по подземке, но и выходить в город по завершению маршрута поездки", - подчеркнул Кравцов.На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск трех участков Большой кольцевой линии метро от станции "Мнёвники" до станции "Каховская". В ближайшее время, по словам столичного градоначальника, планируется технический пуск южного участка БКЛ, после чего станет возможно одновременно открыть 10 станций Большого кольца, расположенные на западном, юго-западном и южном отрезке.Общая протяженность Большой кольцевой линии метро в Москве составляет 70 километров, на нам разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.
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москва, сергей собянин, андрей бочкарев, мосинжпроект, метро
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят около десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), завершить строительство и реконструкцию которых планируется до конца года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Возле каждой станции разобьют цветники, разобьют газоны и клумбы. В рамках озеленения территорий вблизи станций будет высажено в общей сложности более 20 тысяч деревьев и кустарников. Общая площадь благоустройства прилегающей территории составит более 46 гектаров", – рассказал он.
В свою очередь Юрий Кравцов, гендиректор АО "Мосинжпроект", выступающего генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий столичного метро, добавил, что вблизи станций Большого кольца подземки также обновят асфальтобетонное покрытие, оборудуют остановки общественного транспорта и велопарковки.
"Комплексное благоустройство прилегающей к станционным комплексам территорий – неотъемлемый этап работ в рамках возведения и реконструкции станций метро, осуществляемых холдингом. Мы стремимся, чтобы пассажирам было комфортно не только перемещаться по подземке, но и выходить в город по завершению маршрута поездки", - подчеркнул Кравцов.
На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск трех участков Большой кольцевой линии метро от станции "Мнёвники" до станции "Каховская". В ближайшее время, по словам столичного градоначальника, планируется технический пуск южного участка БКЛ, после чего станет возможно одновременно открыть 10 станций Большого кольца, расположенные на западном, юго-западном и южном отрезке.
Общая протяженность Большой кольцевой линии метро в Москве составляет 70 километров, на нам разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.