Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210919/metro-1750735753.html
Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве
Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве - РИА Новости, 19.09.2021
Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве
Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят около десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), завершить строительство и реконструкцию которых... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:00
2021-09-19T09:00
москва
сергей собянин
андрей бочкарев
мосинжпроект
метро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_0:33:3077:1763_1920x0_80_0_0_f61937af36ce860044840bba1c435c80.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят около десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), завершить строительство и реконструкцию которых планируется до конца года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.В свою очередь Юрий Кравцов, гендиректор АО "Мосинжпроект", выступающего генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий столичного метро, добавил, что вблизи станций Большого кольца подземки также обновят асфальтобетонное покрытие, оборудуют остановки общественного транспорта и велопарковки."Комплексное благоустройство прилегающей к станционным комплексам территорий – неотъемлемый этап работ в рамках возведения и реконструкции станций метро, осуществляемых холдингом. Мы стремимся, чтобы пассажирам было комфортно не только перемещаться по подземке, но и выходить в город по завершению маршрута поездки", - подчеркнул Кравцов.На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск трех участков Большой кольцевой линии метро от станции "Мнёвники" до станции "Каховская". В ближайшее время, по словам столичного градоначальника, планируется технический пуск южного участка БКЛ, после чего станет возможно одновременно открыть 10 станций Большого кольца, расположенные на западном, юго-западном и южном отрезке.Общая протяженность Большой кольцевой линии метро в Москве составляет 70 километров, на нам разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.
https://realty.ria.ru/20210916/bochkarev-1750369581.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588226539_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_ce2c2a5014c948cae0cdb31a7c124ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей собянин, андрей бочкарев, мосинжпроект, метро
09:00 19.09.2021
 

Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве

© Стройкомплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Стройкомплекс Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят около десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), завершить строительство и реконструкцию которых планируется до конца года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Возле каждой станции разобьют цветники, разобьют газоны и клумбы. В рамках озеленения территорий вблизи станций будет высажено в общей сложности более 20 тысяч деревьев и кустарников. Общая площадь благоустройства прилегающей территории составит более 46 гектаров", – рассказал он.
В свою очередь Юрий Кравцов, гендиректор АО "Мосинжпроект", выступающего генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий столичного метро, добавил, что вблизи станций Большого кольца подземки также обновят асфальтобетонное покрытие, оборудуют остановки общественного транспорта и велопарковки.
"Комплексное благоустройство прилегающей к станционным комплексам территорий – неотъемлемый этап работ в рамках возведения и реконструкции станций метро, осуществляемых холдингом. Мы стремимся, чтобы пассажирам было комфортно не только перемещаться по подземке, но и выходить в город по завершению маршрута поездки", - подчеркнул Кравцов.
На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск трех участков Большой кольцевой линии метро от станции "Мнёвники" до станции "Каховская". В ближайшее время, по словам столичного градоначальника, планируется технический пуск южного участка БКЛ, после чего станет возможно одновременно открыть 10 станций Большого кольца, расположенные на западном, юго-западном и южном отрезке.
Общая протяженность Большой кольцевой линии метро в Москве составляет 70 километров, на нам разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
16 сентября, 16:53Строим просто: сокращение админбарьеров в строительстве
Бочкарев: BIM-технологии ускорили проектирования станций БКЛ
 
МоскваСергей СобянинАндрей БочкаревМосинжпроектМетро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
13:16В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
13:14В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния