https://ria.ru/20210919/metro-1750735753.html

Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве

Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве - РИА Новости, 19.09.2021

Более 46 га благоустроят около 10 станций Большого кольца метро в Москве

Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят около десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), завершить строительство и реконструкцию которых... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:00

2021-09-19T09:00

2021-09-19T09:00

москва

сергей собянин

андрей бочкарев

мосинжпроект

метро

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Более 46 гектаров прилегающей территории благоустроят около десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ), завершить строительство и реконструкцию которых планируется до конца года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.В свою очередь Юрий Кравцов, гендиректор АО "Мосинжпроект", выступающего генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий столичного метро, добавил, что вблизи станций Большого кольца подземки также обновят асфальтобетонное покрытие, оборудуют остановки общественного транспорта и велопарковки."Комплексное благоустройство прилегающей к станционным комплексам территорий – неотъемлемый этап работ в рамках возведения и реконструкции станций метро, осуществляемых холдингом. Мы стремимся, чтобы пассажирам было комфортно не только перемещаться по подземке, но и выходить в город по завершению маршрута поездки", - подчеркнул Кравцов.На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск трех участков Большой кольцевой линии метро от станции "Мнёвники" до станции "Каховская". В ближайшее время, по словам столичного градоначальника, планируется технический пуск южного участка БКЛ, после чего станет возможно одновременно открыть 10 станций Большого кольца, расположенные на западном, юго-западном и южном отрезке.Общая протяженность Большой кольцевой линии метро в Москве составляет 70 километров, на нам разместится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров.

https://realty.ria.ru/20210916/bochkarev-1750369581.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, андрей бочкарев, мосинжпроект, метро