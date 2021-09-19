https://ria.ru/20210919/menyaylo-1750778486.html

Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму

Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло проголосовал на выборах в Госдуму, отметив, что подготовка к ним шла конструктивно, а избиратели активно участвуют в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:12

2021-09-19T13:12

2021-09-19T13:12

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

сергей меняйло

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747339852_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_195de1240a5487517b5742017b6492e5.jpg

ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло проголосовал на выборах в Госдуму, отметив, что подготовка к ним шла конструктивно, а избиратели активно участвуют в голосовании, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло исполнил свой гражданский долг, проголосовав на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке № 277, расположенном в Национальной научной библиотеке Северной Осетии", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель республики, подготовка к выборам прошла конструктивно, избиратели активно участвуют в голосовании и на сегодняшнее утро, по предварительным данным, явка составила более 60%."Мы все должны понимать, что сегодня последний день голосования и решается судьба как Северной Осетии, так и всей нашей Родины - России. От того, кто будет работать в Государственной думе, зависит многое, поэтому каждый из нас должен осознавать, что исполнение гражданского долга и выражение своего мнения обязательны. Оставаться безучастным в этом вопросе нельзя. Ведь самое страшное в жизни – быть равнодушным. Хочу пожелать, чтобы наша республика закончила выборный процесс без эксцессов, в рамках правового поля, прозрачно и легитимно", - подчеркнул Меняйло, слова которого приводятся в сообщении.В воскресенье в Северной Осетии парламент региона выберет главу республики из числа предложенных президентом кандидатур. Также в республике с 17 по 19 сентября наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, сергей меняйло, россия