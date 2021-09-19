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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/menyaylo-1750778486.html
Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму
Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму
Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло проголосовал на выборах в Госдуму, отметив, что подготовка к ним шла конструктивно, а избиратели активно участвуют в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:12
2021-09-19T13:12
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
сергей меняйло
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло проголосовал на выборах в Госдуму, отметив, что подготовка к ним шла конструктивно, а избиратели активно участвуют в голосовании, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло исполнил свой гражданский долг, проголосовав на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке № 277, расположенном в Национальной научной библиотеке Северной Осетии", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель республики, подготовка к выборам прошла конструктивно, избиратели активно участвуют в голосовании и на сегодняшнее утро, по предварительным данным, явка составила более 60%."Мы все должны понимать, что сегодня последний день голосования и решается судьба как Северной Осетии, так и всей нашей Родины - России. От того, кто будет работать в Государственной думе, зависит многое, поэтому каждый из нас должен осознавать, что исполнение гражданского долга и выражение своего мнения обязательны. Оставаться безучастным в этом вопросе нельзя. Ведь самое страшное в жизни – быть равнодушным. Хочу пожелать, чтобы наша республика закончила выборный процесс без эксцессов, в рамках правового поля, прозрачно и легитимно", - подчеркнул Меняйло, слова которого приводятся в сообщении.В воскресенье в Северной Осетии парламент региона выберет главу республики из числа предложенных президентом кандидатур. Также в республике с 17 по 19 сентября наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений.
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политика, госдума рф, сергей меняйло, россия
13:12 19.09.2021
 
Врио главы Северной Осетии проголосовал на выборах в Госдуму

Врио главы Северной Осетии Меняйло проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло проголосовал на выборах в Госдуму, отметив, что подготовка к ним шла конструктивно, а избиратели активно участвуют в голосовании, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло исполнил свой гражданский долг, проголосовав на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке № 277, расположенном в Национальной научной библиотеке Северной Осетии", - говорится в сообщении.
Как отметил руководитель республики, подготовка к выборам прошла конструктивно, избиратели активно участвуют в голосовании и на сегодняшнее утро, по предварительным данным, явка составила более 60%.
"Мы все должны понимать, что сегодня последний день голосования и решается судьба как Северной Осетии, так и всей нашей Родины - России. От того, кто будет работать в Государственной думе, зависит многое, поэтому каждый из нас должен осознавать, что исполнение гражданского долга и выражение своего мнения обязательны. Оставаться безучастным в этом вопросе нельзя. Ведь самое страшное в жизни – быть равнодушным. Хочу пожелать, чтобы наша республика закончила выборный процесс без эксцессов, в рамках правового поля, прозрачно и легитимно", - подчеркнул Меняйло, слова которого приводятся в сообщении.
В воскресенье в Северной Осетии парламент региона выберет главу республики из числа предложенных президентом кандидатур. Также в республике с 17 по 19 сентября наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципальных образований и глав сельских поселений.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФСергей МеняйлоРоссия
 
 
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