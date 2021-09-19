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Биография Сергея Меняйло
Биография Сергея Меняйло - РИА Новости, 19.09.2021
Биография Сергея Меняйло
Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:59
2021-09-19T17:59
справки
севастополь
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
россия
политика
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Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности "инженер-штурман", в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика.С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов".В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района.С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала. 14 апреля 2014 года указом президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя, одновременно возглавлял правительство Севастополя.28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.26 июня 2018 года был переназначен на этот пост. 9 апреля 2021 года указом президент РФ назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло – ветеран боевых действий, награжден Орденом Почета (2021 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом "За военные заслуги" (2000), медалью "За боевые заслуги" (1990).Сергей Меняйло женат, у него есть два сына.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 16,068 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, севастополь, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия, политика
17:59 19.09.2021
 

Биография Сергея Меняйло

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания).
В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности "инженер-штурман", в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика.
С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов".
В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.
В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района.
С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом.
В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала.
14 апреля 2014 года указом президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя, одновременно возглавлял правительство Севастополя.
28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
26 июня 2018 года был переназначен на этот пост.
9 апреля 2021 года указом президент РФ назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии.
Меняйло – ветеран боевых действий, награжден Орденом Почета (2021 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом "За военные заслуги" (2000), медалью "За боевые заслуги" (1990).
Сергей Меняйло женат, у него есть два сына.
Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 16,068 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСевастопольРеспублика Северная Осетия - АланияСергей МеняйлоРоссияПолитика
 
 
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