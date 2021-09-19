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Биография Сергея Меняйло

Биография Сергея Меняйло - РИА Новости, 19.09.2021

Биография Сергея Меняйло

Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:59

2021-09-19T17:59

2021-09-19T17:59

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Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности "инженер-штурман", в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика.С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов".В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района.С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала. 14 апреля 2014 года указом президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя, одновременно возглавлял правительство Севастополя.28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.26 июня 2018 года был переназначен на этот пост. 9 апреля 2021 года указом президент РФ назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Меняйло – ветеран боевых действий, награжден Орденом Почета (2021 год), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом "За военные заслуги" (2000), медалью "За боевые заслуги" (1990).Сергей Меняйло женат, у него есть два сына.Сумма задекларированного дохода за 2020 год – 16,068 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, севастополь, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия, политика