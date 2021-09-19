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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/meksika-1750821738.html
В Мексике началось голосование на выборах в Госдуму
В Мексике началось голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Мексике началось голосование на выборах в Госдуму
Первые избиратели проголосовали на выборах в ГД РФ на участке в российском консульстве в Мехико, процесс сопровождает независимый наблюдатель. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:46
2021-09-19T17:46
выборы в государственную думу
в мире
мексика
мехико (город)
госдума рф
россия
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МЕХИКО, 19 сен - РИА Новости. Первые избиратели проголосовали на выборах в ГД РФ на участке в российском консульстве в Мехико, процесс сопровождает независимый наблюдатель."Выборы при посольствах и консульствах всегда проходят с минимумом нарушений - с 2012 года я не пропустил ни одного голосования, находясь за границей, и несмотря на свой скептицизм и недоверчивость, оценивал их хорошо", - рассказал РИА Новости наблюдатель Дамир.Первые избиратели прибыли к российскому консульству около 8.00, однако не стали давать комментарии, сославшись на спешку. В УИК ожидают, что проголосовать придут сегодня около 300 человек.Голосование в Мехико проходит одним днем, 19 сентября, участок будет работать до 20.00. Из-за санитарных ограничений в этом году российские дипломаты отказались от организации выездного голосования для других городов Мексики.
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в мире, мексика, мехико (город), госдума рф, россия
17:46 19.09.2021
 
В Мексике началось голосование на выборах в Госдуму

В российском консульстве в Мексике первые избиратели проголосовали на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке в Санкт-Петербурге
Избиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МЕХИКО, 19 сен - РИА Новости. Первые избиратели проголосовали на выборах в ГД РФ на участке в российском консульстве в Мехико, процесс сопровождает независимый наблюдатель.
"Выборы при посольствах и консульствах всегда проходят с минимумом нарушений - с 2012 года я не пропустил ни одного голосования, находясь за границей, и несмотря на свой скептицизм и недоверчивость, оценивал их хорошо", - рассказал РИА Новости наблюдатель Дамир.
Первые избиратели прибыли к российскому консульству около 8.00, однако не стали давать комментарии, сославшись на спешку. В УИК ожидают, что проголосовать придут сегодня около 300 человек.
Голосование в Мехико проходит одним днем, 19 сентября, участок будет работать до 20.00. Из-за санитарных ограничений в этом году российские дипломаты отказались от организации выездного голосования для других городов Мексики.
Избиратель голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке №8159 в посольстве России в Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 16:13Выборы в Государственную думу
В посольстве России в Токио голосование прошло без нарушений
 
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