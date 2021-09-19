https://ria.ru/20210919/meksika-1750821738.html

В Мексике началось голосование на выборах в Госдуму

В Мексике началось голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Мексике началось голосование на выборах в Госдуму

Первые избиратели проголосовали на выборах в ГД РФ на участке в российском консульстве в Мехико, процесс сопровождает независимый наблюдатель. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:46

2021-09-19T17:46

2021-09-19T17:46

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МЕХИКО, 19 сен - РИА Новости. Первые избиратели проголосовали на выборах в ГД РФ на участке в российском консульстве в Мехико, процесс сопровождает независимый наблюдатель."Выборы при посольствах и консульствах всегда проходят с минимумом нарушений - с 2012 года я не пропустил ни одного голосования, находясь за границей, и несмотря на свой скептицизм и недоверчивость, оценивал их хорошо", - рассказал РИА Новости наблюдатель Дамир.Первые избиратели прибыли к российскому консульству около 8.00, однако не стали давать комментарии, сославшись на спешку. В УИК ожидают, что проголосовать придут сегодня около 300 человек.Голосование в Мехико проходит одним днем, 19 сентября, участок будет работать до 20.00. Из-за санитарных ограничений в этом году российские дипломаты отказались от организации выездного голосования для других городов Мексики.

https://ria.ru/20210919/posolstvo-1750809651.html

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мехико (город)

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в мире, мексика, мехико (город), госдума рф, россия