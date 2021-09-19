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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/medvedev-1750793998.html
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - РИА Новости, 19.09.2021
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн, сообщил его помощник Олег Осипов. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:40
2021-09-19T14:48
выборы в государственную думу
политика
выборы
госдума рф
дмитрий медведев
выборы в государственную думу
россия
москва
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн, сообщил его помощник Олег Осипов."На выборах в Госдуму он проголосовал онлайн", - рассказал Осипов журналистам.Голосование на выборах в нижнюю палату парламента проходит в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, а также еще в шести субъектах РФ. Многие политические деятели в этом году впервые воспользовались возможностью проголосовать онлайн. В частности, так поступил и президент России Владимир Путин.
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политика, выборы, госдума рф, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия, москва, единая россия
14:40 19.09.2021 (обновлено: 14:48 19.09.2021)
 
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн, сообщил его помощник Олег Осипов.
"На выборах в Госдуму он проголосовал онлайн", - рассказал Осипов журналистам.
Голосование на выборах в нижнюю палату парламента проходит в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, а также еще в шести субъектах РФ. Многие политические деятели в этом году впервые воспользовались возможностью проголосовать онлайн. В частности, так поступил и президент России Владимир Путин.
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18 сентября, 16:37Выборы в Государственную думу
 
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