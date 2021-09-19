https://ria.ru/20210919/medvedev-1750793998.html

Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн - РИА Новости, 19.09.2021

Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн, сообщил его помощник Олег Осипов. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:40

2021-09-19T14:40

2021-09-19T14:48

выборы в государственную думу

политика

выборы

госдума рф

дмитрий медведев

выборы в государственную думу

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740468405_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a5b900094c4c5832e19458f083007db.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн, сообщил его помощник Олег Осипов."На выборах в Госдуму он проголосовал онлайн", - рассказал Осипов журналистам.Голосование на выборах в нижнюю палату парламента проходит в этом году 17-19 сентября. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, а также еще в шести субъектах РФ. Многие политические деятели в этом году впервые воспользовались возможностью проголосовать онлайн. В частности, так поступил и президент России Владимир Путин.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, госдума рф, дмитрий медведев, выборы в государственную думу, россия, москва, единая россия