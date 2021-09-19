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Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:20

2021-09-19T11:20

2021-09-19T11:20

выборы в государственную думу

политика

рязанская область

госдума рф

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости."В пятницу, в субботу больше приходилось наблюдать за тем, как у нас работают участки, как они открываются, есть ли нарушения. Сегодня решающий день, когда окончательно всем надо определиться с выбором и этот выбор сделать, прийти на избирательный участок", - сказал журналистам Любимов.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Рязанской области проходят выборы депутатов Госдумы, а также 99 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

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политика, рязанская область, госдума рф, николай любимов