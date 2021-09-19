https://ria.ru/20210919/lyubimov-1750762014.html
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:20
2021-09-19T11:20
2021-09-19T11:20
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
госдума рф
николай любимов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155532/35/1555323586_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_719a2b46a3f6cb765ae922ec2572df7b.jpg
РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости."В пятницу, в субботу больше приходилось наблюдать за тем, как у нас работают участки, как они открываются, есть ли нарушения. Сегодня решающий день, когда окончательно всем надо определиться с выбором и этот выбор сделать, прийти на избирательный участок", - сказал журналистам Любимов.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Рязанской области проходят выборы депутатов Госдумы, а также 99 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155532/35/1555323586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_171d7285c7609ee8bd58ea39a4e41a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, рязанская область, госдума рф, николай любимов
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Рязанской области Любимов проголосовал на выборах в Госдуму