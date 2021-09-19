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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/lyubimov-1750762014.html
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:20
2021-09-19T11:20
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
госдума рф
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости."В пятницу, в субботу больше приходилось наблюдать за тем, как у нас работают участки, как они открываются, есть ли нарушения. Сегодня решающий день, когда окончательно всем надо определиться с выбором и этот выбор сделать, прийти на избирательный участок", - сказал журналистам Любимов.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Рязанской области проходят выборы депутатов Госдумы, а также 99 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
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политика, рязанская область, госдума рф, николай любимов
11:20 19.09.2021
 
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Рязанской области Любимов проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов вместе с супругой в воскресенье проголосовали на выборах депутатов Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
"В пятницу, в субботу больше приходилось наблюдать за тем, как у нас работают участки, как они открываются, есть ли нарушения. Сегодня решающий день, когда окончательно всем надо определиться с выбором и этот выбор сделать, прийти на избирательный участок", - сказал журналистам Любимов.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Рязанской области проходят выборы депутатов Госдумы, а также 99 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
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Выборы в Государственную думуПолитикаРязанская областьГосдума РФНиколай Любимов
 
 
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