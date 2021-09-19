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Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов

Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов

Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе на 11.00 мск составила 66,46%, сообщила журналистам председатель избиркома по Кемеровской области Светлана Демидова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:40

2021-09-19T13:40

2021-09-19T13:40

выборы в государственную думу

политика

кемеровская область

госдума рф

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КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе на 11.00 мск составила 66,46%, сообщила журналистам председатель избиркома по Кемеровской области Светлана Демидова."По состоянию на 15.00 (11.00 мск) 19 сентября явка в Кузбассе составляет 66,46%", – сказала председатель регионального избиркома.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

кемеровская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, кемеровская область, госдума рф