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Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе на 11.00 мск составила 66,46%, сообщила журналистам председатель избиркома по Кемеровской области Светлана Демидова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:40
2021-09-19T13:40
2021-09-19T13:40
выборы в государственную думу
политика
кемеровская область
госдума рф
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КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе на 11.00 мск составила 66,46%, сообщила журналистам председатель избиркома по Кемеровской области Светлана Демидова."По состоянию на 15.00 (11.00 мск) 19 сентября явка в Кузбассе составляет 66,46%", – сказала председатель регионального избиркома.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
кемеровская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, кемеровская область, госдума рф
Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе на 11.00 мск составила более 66 процентов