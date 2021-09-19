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В Курской области проголосовали более 85 процентов избирателей на 10:00

В Курской области проголосовали более 85 процентов избирателей на 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Курской области проголосовали более 85 процентов избирателей на 10:00

Более 85% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:33

2021-09-19T11:33

2021-09-19T11:33

выборы в государственную думу

политика

курская область

госдума рф

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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 85% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома."Явка по области на 10.00 воскресенья составила 28,04% - (в абсолютных цифрах) 238 494 человека. По дистанционному электронному голосованию явка на 10.48 (мск) составила 85,68%", - сказал представитель избиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в семи субъектах РФ, в том числе в Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.В Курской области на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2016 года к 10.00 мск проголосовали 5,6% от числа избирателей. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, курская область, госдума рф