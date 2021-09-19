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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/kursk-1750763971.html
В Курской области проголосовали более 85 процентов избирателей на 10:00
В Курской области проголосовали более 85 процентов избирателей на 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Курской области проголосовали более 85 процентов избирателей на 10:00
Более 85% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:33
2021-09-19T11:33
выборы в государственную думу
политика
курская область
госдума рф
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 85% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома."Явка по области на 10.00 воскресенья составила 28,04% - (в абсолютных цифрах) 238 494 человека. По дистанционному электронному голосованию явка на 10.48 (мск) составила 85,68%", - сказал представитель избиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в семи субъектах РФ, в том числе в Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.В Курской области на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2016 года к 10.00 мск проголосовали 5,6% от числа избирателей. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.
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политика, курская область, госдума рф
11:33 19.09.2021
 
В Курской области проголосовали более 85 процентов избирателей на 10:00

В Курской области проголосовали более 85 процентов избирателей на 10:00

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия
Мужчина голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Более 85% избирателей в Курской области, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, уже отдали свой голос, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.
"Явка по области на 10.00 воскресенья составила 28,04% - (в абсолютных цифрах) 238 494 человека. По дистанционному электронному голосованию явка на 10.48 (мск) составила 85,68%", - сказал представитель избиркома.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в семи субъектах РФ, в том числе в Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.
В Курской области на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2016 года к 10.00 мск проголосовали 5,6% от числа избирателей. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.
В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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