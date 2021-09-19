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Явка на выборах в Красноярском крае составила 33 процента
Явка на выборах в Красноярском крае составила 33 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Красноярском крае составила 33 процента
Явка избирателей в Красноярском крае на выборах кандидатов в депутаты в Госдуму РФ на 15.00 (11.00 мск) составила 33%, сообщили журналистам в краевой... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:43
2021-09-19T12:43
2021-09-19T12:43
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Красноярском крае на выборах кандидатов в депутаты в Госдуму РФ на 15.00 (11.00 мск) составила 33%, сообщили журналистам в краевой избирательной комиссии.В Красноярском крае выбирают депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей."По состоянию на 15.00 часов 19 сентября в Красноярском крае на выборах проголосовали 682 886 избирателей, явка составила 33%", - сообщили в избиркоме.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, красноярский край, госдума рф
Явка на выборах в Красноярском крае составила 33 процента
Явка на выборах в Красноярском крае на 15.00 составила 33 процента